El Suprem confirma l'absolució de Rato i 33 acusats més per la sortida a borsa de Bankia

El Tribunal Suprem ha ratificat l'absolució dels 34 acusats en el judici per la sortida a borsa de Bankia el 2011, entre ells l'expresident de l'entitat i, per delictes de falsedat documental, falsedat comptable i estafa. Els magistrats han conclòs que no hi ha motius per posar en dubte aquella sentència i que. A més a més, els ha imposat el pagament del cost del procés.Fonts jurídiques han confirmat a Europa Press quede l'Associació Espanyola d'Accionistes Minoritaris de Societats Coitzades (AEMEC) i l'empresa Bochner España S.L. -accionistes minoritaris- contra la decisió que l'Audiència Nacional va adoptar el setembre de 2020. La sentència de l'Audiència Nacional assegurava que no hi havia ni una sola dada que pogués conduir a alimentar la creença que els acusats van fer desistiment de les seves funcions.D'aquesta manera, el Suprem ha confirmat que, també del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el FROB i l'Autoritat Bancària Europea, i que, contràriament al que sostenien les acusacions, el fulletó de l'operació contenia informació "certa" sobre la situació financera de l'entitat. A banda de Rato, la decisió de la sala ha confirmat l'absolució de l'exministre de l'Interior, l'exconseller executiu de Bankia,, l'exvicepresidenti el també exvicepresident

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor