L'«apagada massiva» de llums es queda en un no-res al centre de Barcelona

Els comerços de Sants avisen els clients de l'apagada de llums Foto: ACN

Minuts abans de les, eli laseguien amb l'activitat frenètica de cada divendres. Ni clients ni comerciants estaven pendents del rellotge i les converses als taulells de les botigues eren les habituals: "Un entrepà de pernil i un cafè, si us plau" o bé "teniu una talla més d'aquest jersei?". Res ha canviat quan s'ha arribat al migdia. L'"" deconvocada per Barcelona Comerç ha tingut unLes grans cadenes han mantingut els centenars de focus del sostre oberts il·luminant fixament les novetats de la setmana, la majoria de petits comerços no sabia res sobre la iniciativa per denunciar els preus abusius de la llum i els forns de pa de la zona han optat per seguir amb la seva activitat sense fer l'aturada. "", expliquen des de la Granja Catalana, un establiment històric a la Rambla Catalunya.". Aquesta ha estat la frase més repetida pels dependents de l'eix comercial central de Barcelona, on les llums interiors i dels aparadors s'han mantingut obertes durant el quart d'hora marcat per. Davant el, la propietària de la botiga de roba Windsor -cruïlla de Rambla Catalunya amb Consell de Cent- decideix trucar els seus germans, també propietaris de botiga, a altres zones de la ciutat.eni li asseguren que s'hi adhereixen, però el germà -"que no s'assabenta mai de res"- critica la mesura per "inútil" tenint en compte l'hora del dia en què s'ha decidit fer la protesta. De fet, tampoc des de Windsor no entenen per què es fa al migdia: "Ara hi ha llum natural, s'hauria de fer de nit".Alguns comerciants deltambé es mostren sorpresos quan són preguntats per l'apagada. "Jo soc només una treballadora, però el meu cap no m'ha dit res i normalment ens avisen quan hi ha accions així", asseguren des de la botiga d'esports Travessa, al carrer Galileu. Tot i això, el, amb uns 150 comerços a les fosques durant un quart d'hora.També a l'altra punta de la ciutat els botiguers deEls'ha enfosquit quan els rellotges han marcat les dotze del migdia. "Només es veuen encesos els llums dels comerços de xinesos", explica la propietària de la sabateria Sabateca, arrelada al barri des de fa anys. De fet, ella mateixa comenta, enmig de la trucada, que al grup de WhatsApp de botiguers del barri la majoria anaven avisant quan han fet l'apagada. ", sobretot perquè no hi ha gaires grans cadenes a la zona, i és més fàcil", assegura.La convocatòria de Barcelona Comerç no ha estat efectiva a tota la ciutat, però laés clara per part de tots els comerços. "Tot és molt heavy, hauria de ser també a nivell particular", lamenta una de les botigueres del carrer Diputació. Els eixos comercials de la ciutat també han advertit que "", fent referència a l'increment de l'electricitat de fins a un 250%. Davant aquest escenari, el vicepresident de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, augura un "durant els primers mesos del 2023 "si no es prenen mesures".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor