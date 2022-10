La Fiscalia retira l'acusació a tots els encausats pel «cas Neymar 2»

En el penúltim dia del judici pel cas Neymar, la Fiscalia ha anunciat que retira l'acusació a tots els encausats pel "cas Neymar 2". Ho ha dit tot just aquest divendres durant el tràmit de conclusions definitives pel judici que encara ara continua a la sala.Inicialment, el fiscal demanava una condemna de dos anys de presó per al jugador pel seu traspàs des del Santos FC per al Barça i cinc anys de presó per al que va ser president aleshores del club Sandro Rosell perentre particulars pel fitxatge del brasiler.Precisament, abans que la Fiscalia prengués aquesta decisió, Rosell ha assegurat que va acceptar fitxar de Neymar poc abans que acabés el seu contracte amb elperquè ho va demanar el llavors entrenador del clubRosell ha decidit contestar només a les preguntes del fiscal i de les defenses en declarar com acusat en el judici. "Per què es van pagar 17 milions? Perquè ens van enxampar de bon peu, el millor era esperar-se sis mesos i pagar zero. Però", ha dit Rosell en exposar per què van fitxar el davanter poc abans que quedés lliure de drets. En aquesta línia, l'expresident blaugrana ha detallat que va ser Vilanova qui li va demanar avançar el fitxatge de Neymar (que estava previst per al 2014, però es va fer el 2013) quan va anar a visitar-lo a Nova York, on seguia tractament mèdic pel càncer que patia.El 2011, el Barça va signar un contracte amb Neymar per assegurar el seu fitxatge el 2014, en el qual li va prestari li va assegurar, quelcom que ha descrit com una mena de "contracte d'arres" d'un habitatge, per tenir el dret futur i prioritari.Rosell també ha explicat que la renegociació del sou de Neymar pactat prèviament era degut a, a qui perseguien molts clubs europeus, així com al seu creixement en l'àmbit del màrqueting.

