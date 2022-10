Un mapa col·laboratiu recull els millors llocs per esmorzar de forquilla als Països Catalans

Esmorzars de forquilla - https://t.co/fsGIMYJiI3 — Nacho Ferrer (versió original) (@Bardaler) October 27, 2022

Una publicació viral aha descobert unarreu dels Països Catalans. Nacho Ferrer, @Bardaler a les xarxes socials, ha fet el tuit, i amb un simple Esmorzars de forquilla ha cridat l'atenció de milers d'internautes. El text va acompanyat d'un enllaç a la pàgina web esmorzarsdeforquilla.net en la qual els usuaris poden conèixer -i participar de- un mapa interactiu ambde Catalunya, País Valencià, Illes Balears i la sorpresa, Euskal Herria, on fer l'àpat més important del dia amb tots els honors.Tal com han detallat els seus creadors i creadores, és un. És a dir, tots els que troben la pàgina hi poden afegir les seves ressenyes en aquest formulari . Per tant, per cada local hi ha un comentari. Abans d'incloure un establiment a la llista, però, els i les responsables del web revisen la informació i confirmen que totes les dades que es proporcionen són correctes. En primer lloc,. I, després, que compleixi amb unes determinades. Per exemple, no accepten llocs deperquè, diuen, "per això ja tenim l’aperitiu", ni cafeteries "moderniquis".Tots els locals estan dividits per províncies i dins de cada província, per comarques., segons han detallat les persones que són al capdavant, és que "si menjar pot i ha de ser una festa, esmorzar també ho hauria de poder ser". Per a elles, tot i que l'esmorzar és l'àpat més important del dia, sovint, es "maltracta". D'això han culpat "la vida urbana, les presses i la comoditat", que han fet que comencem el dia "de qualsevol manera".Elles. El seu web, han resumit, respon a "un esforç col·laboratiu per trobar els millors llocs on esmorzar de forquilla".

