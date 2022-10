El divorci de Bellaterra amb Cerdanyola: cronologia d'una reivindicació històrica

Les motivacions

Primer va intentar esdevenir uni, davant dels impediments legals, ara la lluita s'ha redirigit a. Això sí, sembla que la majoria de veïns de Bellaterra ho tenen clar: no volen continuar formant part deLaentre ambdues administracions vallesanes es remunta a la dècada dels anys 90 , quan els veïns d'aquesta urbanització -amb unapròpia- van començar a denunciarasseverant que l'Ajuntament de Cerdanyola no invertia ni un 20% dels impostos recollits a la colònia. Unes motivacions que, amb el temps, també han derivat enAmb unai l'pel mig, el veïnat al·lega que Cerdanyola els queda. Per altra banda, laés forçaamb Sant Cugat gràcies a l'que passen cada deu minuts. En aquesta línia, un estudi encarregat per l'EMD de Bellaterra revelava que el60% del veïnat "feia vida" habitual a Sant Cugat -des d'oci a esport o feina- enfront d'un 7% que ho feia a Cerdanyola.Ja l'any 2015, en el moment àlgid del procés sobiranista, Bellaterra va optar per celebrar unaamb un 53% de participació on eldel veïnat es posicionava pelde Cerdanyola. El Parlament de Catalunya, però, va tombar qualsevol anhel en aquesta direcció, tot i que sí que instava aper mirar de redreçar la situació.No obstant això, i davant la impossibilitat legislativa, el barri va decidir canviar l'objectiu a partir de les. Així, fa només tres anys lava organitzar unaper reclamar formalment la seva. Malgrat la significativa participació, que tornava a vorejar el 55% del veïnat, el consistori de Cerdanyola va decidirqualsevol mena de passa en aquesta direcció.O així ha estat fins ara, perquè un-a petició de la comissió en qüestió- acaba d'ordenar a l'administració de Cerdanyola admetre a tràmit aquest procés d'avaluació de separació i posterior annexió , reclamant l'opinió a cadascuna de les parts implicades. Un document que, posteriorment, s'haurà d'elevar a la Generalitat que serà l'encarregada de donar el, si ho considera oportú, de l'En declaracions a, una de les impulsores de la Comissió Bellaterra és Sant Cugat, celebra esperançada l'última resolució dels tribunals que, confia, permetràde segregació i posterior annexió. Cornellana també assevera que, més enllà de les motivacions logístiques,-avesada ja amb la de- i que, per tant, serà més fàcil que doni respostes a lesde la urbanització.

