El PSC es compromet a no canviar de «posició» en la reforma de la sedició tot i el bloqueig del CGPJ

El PSC considera que l'última decisió del PP suspenent les negociacions amb el PSOE sobre la renovació deles fomenta en "excuses" i respon a "pressions de la dreta més reaccionària". Els d'van decidir, dijous al vespre, condicionar el pacte per la renovació, però els socialistes asseguren que aixòsobre la necessitat d'adaptar el codi penal a estàndards europeus: "El Codi Penal s'ha d'adaptar a estàndards europeus. Treballarem en aquest sentit per actualitzar-lo. Passi el que passi,", ha dit la portaveu dels socialistes al Parlament Alícia Romero aquest divendres en roda de premsa.Romero s'ha mostrat convençuda que la posició del PP per trencar les negociacions ha estat una "excusa", i ha sostingut que si no hagués estat per la sedició, "hauria estat per qualsevol altre motiu". Així mateix, ha acusat el PP de no haver complert "la seva paraula" en la renovació del Poder Judicial: "Ens decep", ha afegit Romero, que ha insistit que la posició dels de Feijóo respon a obeir les pressions de. Considera que marcar com a condicionant abandonar la reforma de la sedició és "barrejar carpetes", un moviment que també atribueix a ERC quan condiciona l'aprovació dels pressupostos generals de l'estat a la reforma de la sedició: "Demanem que no es barregin coses".En la mateixa roda de premsa, el PSC ha tornat a insistir en la necessitat que el Govern de Pere Aragonès aprovi el projecte de pressupostos la setmana vinent en el consell executiu. Així li traslladarà el primer secretari Salvador Illa a Aragonès en una reunió que celebraran els dos aquest divendres, de la qual no se'n coneix lloc i hora: "Se'ns ha demanat discreció". Sigui com sigui, els socialistes l'afronten sense "": "Tres setmanes ha tardat el president a convocar el cap de l'oposició", ha lamentat.Una vegada més, Romero ha mostrat la mà estesa del seu grup per l'aprovació dels pressupostos, però ha insistit que. Les peticions socialistes són que els comptes incloguin mesures per ajudar les empreses i famílies que pateixen la inflació, però també "preparar el país a mig termini" amb una aposta per la formació professional, la indústria i el coneixement. "Estem disposats a parlar-ne i negociar. Per nosaltres no quedarà. Però que ERC no esperi que aprovem uns pressupostos sense seure ni parlar amb nosaltres", ha insistit la portaveu socialista.

