GasN2itrogen i Neurekalab guanyen els Premis Innovacat 2022

FOTOS Innovacat, els premis de la innovació a Osona Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Previous Next

Premi Innovacat categoria Empresa Jove

Premi Innovacat categoria Avança

Guanyadors Assessorament Empresarial

Una gala diferent

Elisenda Tarrats, Genís Roca, Joan Font i Cristina Puig. Foto: Adrià Costa

Elsja tenen guanyadors. Després de l'aturada obligada per la pandèmia, la vuitena edició ha reconegutcom a Empresa Jove ien la categoria Avança. El veredicte s'ha fet públic aquest dijous al vespre en una gala que ha omplert la Colònia Rusiñol de Manlleu.A l’edició d’enguany hi han participat, la meitat en cada categoria, de tipologia molt diversa, des de totalment industrials a centrades en els serveis a les persones, passant per companyies molt innovadores o d'economia social. D'aquestes, 32 van passar el tall i van poder defensar el seu projecte durant tres minuts davant del jurat.A continuació, tots els premis, finalistes i accèsits.Per a empreses de menys de cinc anys i dotat amb: Neurekalab. És una empresa social, sorgida com una spin off de la UB i la UVic-UCC, que ofereix solucions gamificades per detectar i tractar problemes d'aprenentage en nens i nenes.Hi ha hagut un accèssit per a(5.000 euros) i han estat finalistesPer a empreses de més cinc de anys i dotat amb: GasN2itrogen. Projecte de disseny, desenvolupament i comercialització a gran escala d'una tecnologia d'assecatge desagregat. Millora energèticament el procés existent per a l'assecatge de productes alimentaris curats i madurats, sense afectar-ne el producte final ni les seves qualitats.Hi ha hagut un accèssit per a(5.000 euros) i han estat finalistes20 hores d’acompanyament d’una persona/empresa experta en l’àmbit empresarial escollida per l’empresa guanyadora del premi.AdornoHorta FermentsKompiniPepeta VilaróValerdatL’acte ha estat conduït per la coneguda periodista. Enguany s'ha apostat per un canvi de format i a l’escenari s'ha viscut una conversa entre tres experts en emprenedoria. Hi han pres part, director general del Grup Bon Preu;, president de Fundacio.cat; i, professora investigadora i coordinadora de la Unitat d’Emprenedoria de UVic UCC.Els Premis Innovacat, dea Osona i als territoris veïns, tenen un format bienal. Tanmateix, a causa de la pandèmia, no es lliuraven des del 2018. "Les empreses han de saber reaccionar quan passen coses impensables com la Covid o una guerra a Europa”, ha reflexionat Joan Font. Pel propietari del Grup Bon Preu, l'èxit comercial passa per molts factors, però ha considerat imprescindiible tenir bons equips.Genís Roca, per la seva banda, ha reflexionat sobre la digitalització. "Mai pot ser un objectiu. L'objectiu ha de ser fer millor el negoci i això, segurament, implicarà incorporar una tecnologia o altra", ha apuntat. Finalment, Elisenda Tarrats ha destacat l'èxit d'ocupabilitat de la UVic com un "mèrit compartit" de la universitat i de les empreses del territori amb les quals hi mantenen un contacte molt estret.Els premis estan organitzats per l’Ajuntament de Manlleu i les empreses Grup Bon Preu, Casa Tarradellas, Esbelt, Girbau, Isern i Seidor. En aquesta ocasió, tenien una dotació total de. "No podíem esperar un any més a celebrar-los", ha destacat en la cloenda l'alcalde de Manlleu,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor