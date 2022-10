Crònica

Recosir les dues ànimes: la missió (impossible?) de Turull i Borràs

El cas Dalmases aprofundeix les ferides a Junts, visibles des de la consulta per sortir del Govern; els primers passos a l'oposició queden enterbolits per les maniobres de l'entorn de Borràs per defensar el seu escuder