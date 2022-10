El 60% dels metges del nou servei d'urgències d'Ayuso es donen de baixa el primer dia

a la gestió de laper la gestió que ha fet del nou servei d'urgències de la Comunitat. Allau, també, de baixes. Segons dades institucionals, un 40% del personal sanitari que s'havia d'incorporar aquest dijous alshan comunicat, al llarg del dia, que no acceptaven la posició per "incompatibilitat" amb la seva vida personal. Són infermers i zeladors, entre altres. I, entre els metges, la xifra de renúncies és encara més elevada: arriba al 60%. Tots ells van rebreon se'ls donava detalls tals com els nous horaris i centre de treball. Els professionals del sector de la salut ja ho havien avisat: no acceptarien unes condicions que havien conegut amb escàs temps per decidir i adaptar-se.“Dels 234 professionals que havien estat cridats avui a treballar, 94 han comunicat la seva baixa per incapacitat temporal, per situacions personals de diferent índole o per permisos sol·licitats per incidències familiars”, ha detallat la Comunitat de Madrid en un comunicat. “, situació que s'està esmenant mobilitzant les 49 Unitats d'Atenció Domiciliària desplegades pel Summa 112, quelcom que s'havia acordat que no es faria en l'acord amb els sindicats.“No s'ha tingut en compte, ni tan sols, el dia que els professionals començaven a treballar.No era tan difícil, gerents i senyor conseller”, ha dit l'Ángela Hernández, portaveu del sindicat Amyts, en desacord amb la decisió de la conselleria. “Sembla que està hi ha molts problemes amb els permisos de conciliació, amb les reduccions... La gent té muntada la seva vida d'una determinada manera i no pot canviar-la d'un dia per l'altre. I, que ja sabem que s'han estat produint. No ens podem permetre perdre metges, els hem d'atreure, i així serà molt, molt difícil”, ha lamentat.El viceconseller d'Assistència Sanitària i Salut Pública, Fernando Prados, ha explicat el motiu pel qual s'ha trigat tant a comunicar les noves condicions als sanitaris. Segons ell,, un pacte pel qual s'ha posat en marxa aquest nou sistema. “Ens va semblar una descortesia dir-li als professionals quin anava a ser el seu nou lloc de feina sense haver-lo acabat de tancar amb els sindicats. Aquest retard ha provocat que alguns treballadors no hagin rebut la informació d'una forma correcta, per la qual cosa, per descomptat, però sí que és veritat que des de fa molt temps sabien que aquest dijous s'anaven a obrir els centres”, ha insistit. No obstant això, no ha detallat per què no s'ha retardat un parell de dies l'inici del nou pla.

