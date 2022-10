Augmenta la inflació i s'estanca el creixement de l'economia espanyola

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha publicat aquest matí dues dades significatives per a l'economia espanyola i catalana. Són les de l'Índex de Preus de Consum () i el Producte Interior Brut (). Pel que fa a l'IPC,amb relació al mes anterior i ha retallat de cop la seva taxa interanual 1,6 punts, fins al 7,3%, la xifra més baixa des de febrer. Aquesta dada haurà de ser confirmada per Estadística a mitjans del mes que ve, però és positiva, ja que és 3,5 punts inferior al pic del mes de juliol, quan va escalar fins al 10,8%, el nivell més alt des de setembre de 1984.Pel que fa al PIB,entre juliol i setembre, fins a situar-lo en el 0,2%, enfront de l'1,5% del trimestre anterior, degut, sobretot, a la moderació en l'avanç de la inversió i del consum de les llars. Així, l'INE ha estimat que el consum de les llars ha augmentat en el tercer trimestre un 1,1%, una dècima menys que en el trimestre anterior, mentre que el consum de les institucions sense fins de lucre ha caigut un 0,2%, enfront del creixement del 0,5% del trimestre anterior. La despesa pública, per part seva, ha augmentat un 0,6% entre juliol i setembre,. La inversió ha desaccelerat el seu creixement trimestral gairebé dos punts, des del 2,5% del segon trimestre al 0,6% al tercer.Amb la moderació de preus registrada a l'octubre, l'IPC suma tresen la seva taxa interanual després que a l'agost baixés tres dècimes, fins al 10,5%, i al setembre disminuís 1,6 punts, fins al 8,9%. Segons l'INE, l'estancament interanual fins al 7,3% a l'octubre es deu, principalment, ali, en menor mesura, a l'. En termes mensuals (octubre sobre setembre), l'IPC ha registrat un repunt de quatre dècimes. La(sense aliments no elaborats ni productes energètics), s'ha mantingut a l'octubre en el 6,2%, situant-se 1,1 punts per sota de l'IPC general.D'altra banda,els'ha moderat tres punts en el tercer trimestre, des del 6,8% al 3%, a conseqüència d'una menor aportació tant del sector exterior com de la demanda nacional. En concret, la demanda externa ha aportat tres punts al PIB interanual del tercer trimestre, xifra 1,9 punts inferior a la del trimestre anterior, mentre que la demanda nacional ha contribuït amb vuit dècimes, 1,1 punts menys que en el segon trimestre.Estadística ha explicat que l'avanç de dades d'aquest tercer trimestre s'ha realitzat a partir d'indicadors estadístics que han ofert resultats fins a l'agost, encara que s'han incorporat algunes estimacions d'indicadors del mes de setembre, basats en dades administratives i altres fonts addicionals. No obstant això, ha avisat quea les habituals pel context econòmic i de canvis "bruscos" que es viu actualment.

