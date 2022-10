Desconvoquen la vaga de Ryanair però mantenen la de Vueling

El sindicat USO ha desconvocat la vaga del personal de terra convocada a. L'aturada afectava 22 aeroports de l'Estat, entre ells Barcelona, Girona i Reus, i estaven cridats a participar-hi el personal de les empreses Azul Handling-Raynair DC i handling Aviation Airlines Airport. Segons ha explicat el sindicat en un comunicat, la decisió s'ha pres després de conèixer elsque "impossibiliten" els treballadors poder secundar la protesta. En aquest sentit, ha criticat la resolució dels serveis mínims per "abusiva i clarament perjudicial per a l'exercici del dret a vaga, fent-la absolutament inviable"., per ara, és la dels tripulants de cabina de, convocada pel sindicat majoritari Stavla. Les aturades seranentre l'1 de novembre del 2022 i el 31 de gener del 2023. Segons han apuntat els representants dels treballadors, es manifesten per aconseguir avenços en la negociació del conveni col·lectiu, pràcticament aturada, i també per la manca d'acord amb la direcció de la companyia. El sindicat exigeix unper a aquest 2022.De la mateixa manera, el sindicat de Ryanair va anunciar aquesta setmana la convocatòria de vaga dels serveis d'assistència a terra començant aquest 28 d'octubre, amb una aturada de 24 hores fins a l'1 de novembre i d'altres de parcials tots els divendres, dissabtes i diumenges del mes de novembre entre les 4:00 i les 7:00 del matí, de les 12:00 a les 15:00 del migdia i de les 21:00 a les 23.00 de la nit. La desconvocatòria de les protestes s'ha materialitzat aquest dijous a la nit i el sindicat té previsten els pròxims dies per "vulneració dels drets fonamentals".A més a més, ha qualificat l'actuació del ministeri de Transports d'"absolutament lamentable" i l'ha acusat d'estar "més interessat a protegir els interessos d'empreses que vulneren els drets dels treballadors que de".Amb tot, el sindicat ha anunciat que "continuarà treballant" perquè esdel personal de terra de la companyia amb l'objectiu de "regular i plasmar les condicions laborals" d'aquest col·lectiu davant la "incertesa dels pròxims mesos".

