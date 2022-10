CaixaBank obté un benefici de 2.457milions en els primers nou mesos de l'any

Gortázar: "Afrontem els propers trimestres amb elevada fortalesa financera"

Creixement del crèdit

Gestió dels recursos de clients

ha obtingut unen els nou primers mesos de l'any, el que suposaespecte al mateix període de l'exercici anterior, segons la informació aportada aquest divendres per l'entitat financera a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. La base d'aquest increment es troba en uns sòlids nivells d'activitat comercial i en els estalvis de costos aconseguits per les sinergies de laLescontinuen en nivells similars als del 2021. El resultat comptable augmenta un 21,5% sense incloure els efectes extraordinaris derivats de la fusió. Si es tenen en compte els impactes generats per la integració, el resultat baixa un 48,8% interanual, ja que el benefici a 30 de setembre del 2021 va ser de 4.801 milions d'euros per l'aportació positiva a efectes comptables de 4.300 milions del fons negatiu de comerç o badwill i altres resultats extraordinaris associats a la fusió.Els resultats dels nou primers mesos de l'any, que es comparen amb la suma proforma de Bankia i CaixaBank durant el mateix període de l'any anterior sense tenir en compte els extraordinaris de la fusió, demostren la, que assoleixen elsi pugen un 2,7% respecte al mateix període de l'any anterior. La caiguda del marge d'interessos (-0,4%) i dels ingressos de participades (-34,7%) es compensen per l'evolució positiva de la resta d'ingressos (+6,9%), recolzats en l'elevada activitat comercial.El conseller delegat de CaixaBank,ha ressaltat que "en, l'entitat ha tornat a demostrar la seva fortalesa comercial, cosa que, unit a l'obtenció de sinergies de costos, ens permet elevar un 17,7% el resultat en base comparable".Gortázar ha posat en valor l'evolució del negoci i ha destacat que "en recursos de clients, i malgrat la volatilitat dels mercats, hem aconseguit atreure gairebé 11.000 milions d'euros en subscripcions netes d'actius sota gestió, assegurances d'estalvi i dipòsits". "Precisament, eli les assegurances de protecció han propiciat un increment dels nostres ingressos, malgrat que el marge d'interessos encara ha registrat una lleu caiguda", ha subratllat el conseller delegat.Gortázar ha explicat que "afrontem els propers trimestres amb unaque ens permetrà ajudar la societat en l'actual, en línia amb allò que queda reflectit en el nostre nou propòsit de marca: estar a prop de les persones per a tot allò que importa".L'exercici ha estat marcat per untant en clients particulars com empreses, amb un increment de la cartera de crèdit sana (s'exclouen els saldos dubtosos) d'11.491 milions (3,4% en l'any), fins a assolir els 351.462 milions d'euros. En particular, la cartera sana d'empreses creix un 7%, en consum ho fa un 3,6% i en hipoteques, un 0,8%.En nova producció, destaca la intensa comercialització d'on es dupliquen les concessions respecte al mateix període de l'any anterior, assolint els 10.527 milions d'euros, impulsades per MyHome, l'ecosistema de solucions de CaixaBank amb tot el que calgui per a la llar. La quota de nova producció d'hipoteques a Espanya se situa en el 23%.Pel que fa a crèdit hipotecari, cal recordar l'aposta de l'entitat pels, com a element que dona seguretat al client del que pagarà durant tota la vida del préstec. En els últims set anys, el 72% de la cartera per a adquisició d'habitatge s'ha formalitzat a tipus fix i supera el 90% durant els nou primers mesos d'aquest any.Per part seva, en crèdit al consum el nou finançament va ser de 7.681 milions d'euros entre gener i setembre del 2022, fet que suposa un augment del 23% en comparació al mateix període de l'any anterior. Respecte al, la nova producció en aquests nou primers mesos frega els 32.000 milions d'euros, amb un increment del 47% en taxa interanual, gràcies a un model proper i especialitzat perEls(cauen un 1,2% l'any, per bé que creixen un 1,8% sense l'efecte mercat). Al seu torn, els actius sota gestió assoleixen els 144.133 milions d'euros. La seva evolució (-8,8% em l'any i -0,8% en el trimestre) ve marcada per un context de forta volatilitat en els mercats. Malgrat això, destaquen les captacions netes de recursos per import de 10.948 milions. Amb aquestes xifres, CaixaBank lidera les subscripcions netes de fons en el mercat espanyol i augmenta la seva quota de mercat en els principals productes d'estalvi a llarg termini.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor