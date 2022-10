Mor un nen de tres anys en caure d'un novè pis a Sant Feliu de Llobregat

Un nen de tres anys que va caure des d'un novè pis al barri de Can Calders deha mort aquest dijous, segons ha informat l'alcalde de la localitat,. Per iniciar el ple municipal, ha lamentat el "". Elsvan obrir ahir una investigació, ja va apuntar a un accident des d'un inici.Els fets van tenir lloc dimecres, cap a dos quarts d'onze del matí. El nen va ingressar a l'hospital amb pronòstic reservat, on ha mort un dia després. Bossa ha expressat el seu condol a la família i ha demanat undel consistori. Posteriorment, a través del compte oficial de Twitter, l'Ajuntament ha expressat el "" de tots els seus membres a familiars, amistats i persones properes a l'infant.També ha indicat que el balcó de l'edifici del govern local lluirà l'escut amb unen senyal de dol i de respecte. Alhora ha informat que aquest divendres a les dotze del migdia, a la plaça de la Vila, es convocarà unai un minut de silenci en memòria del nen com a mostra d'escalf a la seva família. El consistori ha declarat 48 hores de dol oficial, que comportaran la suspensió dels actes públics divendres 28 i dissabte 29 d'octubre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor