Junts marca distàncies al Parlament amb la llei de regulació de lloguers

ERC hi veu "tacticisme de curt recorregut"

Junts per Catalunya segueix el camí d'allunyament de part de l'obra del Govern que fins fa menys d'un mes integrava. En aquesta ocasió, el grup parlamentari de Junts ha deciditamb un tràmit relacionat amb l'avaluació deimpulsada al Parlament i que va comptar amb el seu vot favorable. En concret, en la comissió de Justícia, el partit presidit per Laura Borràsde compareixença -plantejades per ERC- que facilitarien conèixer l'impacte de la norma que posava un topall al preu de l'habitatge, fins que el Tribunal Constitucional ho va tombar La voluntat de Junts ha quedat especialment reflectida davant el fet quede les compareixences proposades: tant els republicans com el PSC, la CUP, En Comú Podem i també Ciutadans, que només s'ha abstingut en el debat sobre la intervenció d'un portaveu del Sindicat de Llogateres. El grup mixt, per contra, no s'ha presentat a la votació. Davant aquesta aritmètica,. Això inclourà la compareixença dels activistes pel dret a l'habitatge, però també del director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat, així com dels autors de dos estudis de la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona sobre la contenció de rendes.Si bé en la comissió parlamentària els representants de Junts no han apuntat cap motiu per ampliar el seu posicionament, fonts del grup detallen aque la postura de la formació té a veure amb la intenció derespecte al seu anterior soci d'executiu. Així i tot, es ressalta que la decisió política s'ha aplicat en una votació en què les seves abstencions no impedirien l'avenç del tràmit parlamentari.Igualment, la decisió dels diputats de Junts furga, de manera molt més simbòlica, en la línia que ja es obrir amb la postura del grup parlamentari en la votació sobre la llei de l'Institut d'Estadística de Catalunya . En aquell cas, es van abstenir d'una proposta normativa que havien liderat consellers del seu partit. En aquest cas, en canvi, l'interès era doble. Si bé és cert que alguns sectors de Junts havien tingut certes reticències inicials al voltant de la llei de regulació dels lloguers, la totalitat del grup hi va acabar donant suport. Al marge d'això, però,després que es trenqués el Govern era la definició de la postura del partit de Borràs al voltant decap a postures més progressistes quan governaven conjuntament.Precisament, el nou posicionament de Junts ha despertat indignació entre les files de l'antic soci de govern. En aquest sentit, fonts d'ERC han titllat de "sorprenent" el fet "que Junts apliqui també eld'aquestes característiques". Especialment, defensen des de la formació republicana, en un tràmit que hauria de facilitat escoltar experts que ajuden a valorar els efectes d'una llei pionera a l'Estat. En aquest sentit, lamenten que el fet que les propostes de compareixences tinguessin l'origen en Esquerra Republicana hagi afavorit l'abstenció dels postconvergents. "Per qué és rellevant el proposant d'unes compareixences que deriven de la llei, en aquest cas?", plantegen.En la mateixa línia, des de la formació que governa en solitari es denuncia l'arraconament polític de Junts en votacions com la d'aquest dijous:. Tot plegat, insisteixen des d'ERC, al voltant d'una política referent a l'habitatge i que va acabar escapçada per la justícia espanyola. "En el cas concret d'una llei catalana tombada pel TC, Esquerra no hi juga ni hi jugarà", han conclòs.

