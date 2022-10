Nou avís de Putin: «El món afronta la dècada més perillosa des de la II Guerra Mundial»

ha explicat aquest dijous que per ano té sentit "polític ni militar" un possible ús d'armes nuclears a Ucraïna, a la vegada que ha destacat que les amenaces sobre l'ús d'aquest tipus d'armament són estratègies de Occident. En aquest sentit, ha recordat que. "L'era del domini occidental al món s'està esvaint", ha dit, afegint que hi ha un "punt d'inflexió", ja que és la dècada "més perillosa" des de la Segona Guerra Mundial.Putin ha posat sobre la taula també que. Segons diu, amb les "provocacions, els països occidentals forcen" la tesi que Moscou utilitzarà aquest tipus d'armament per a" influir" en els seus "amics, aliats i estats neutrals".Putin també ha ressaltat, en el marc de les seves crítiques als països occidentals, que juguen a "un joc perillós, sagnant i brut”. Així, ha dit que l'exprimera ministra del Regne Unitquan va parlar sobre la possibilitat que Moscou utilitzés aquest tipus d'armament. El mandatari rus ha tornat a reiterar que des de Moscou no "han dit mai res" per "la seva pròpia iniciativa" sobre el possible ús d'armes nuclears."Rússia no està desafiant les elits d'Occident.Al mateix temps, nosaltres mateixos no ens convertirem en una mena de nova potència hegemònica", ha teoritzat. D'altra banda, Putin ha qualificat d'"escandaloses" les explosions als gasoductes Nord Stream arran de les explosions registrades a finals de setembre.

