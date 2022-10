La relliscada de Feijóo sobre «1984» de George Orwell: «La distopia escrita allà pel 84...»

Esa obra escrita por Orwell allá por el 84 ... es que no puedo mas con este tío. pic.twitter.com/T447Z48aXB — Fernando Sancho 🇪🇸🏳️‍🌈 🇪🇺🤝🇺🇦 (@toptnc) October 27, 2022

Qui té boca, s'equivoca ino és l'excepció. El líder del PP ha intervingut aquest dijous al, a Santander, on a banda de comprometre's a agreujar les penes de sedició i rebel·lió, així com a tipificar com a delicte la convocatòria d'un referèndum il·legal, ha protagonitzat unaen una referència literària.Quan parlava sobre el concepte de la "", ha volgut situar el seu naixement "en". Es referia a la novel·la "", d'Eric Arthur Blair, més conegut pel seu pseudònim de. Si bé, el títol de l'obra no coincideix amb la data de publicació, que es remunta a més de 30 anys enrere, al. De fet, el seu valor també resideix en que es tracta d'una novel·la futurista."1984" és una novel·la política de ficció distòpica ambientada en un país fictici,, dominat per un govern totalitari que manté unai, fins i tot, insisteix a espiar els seus pensaments per mantenir l'ordre. Es tracta d'una obra icònica del segle XX per la seva, com els de, i que han estat reproduïdes posteriorment per molts altres dictadors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor