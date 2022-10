El Parlament Europeu demana a la Junta Electoral que aclareixi si Puigdemont és eurodiputat

El TJUE ja s'ha pronunciat

Elno té clar sisón eurodiputats, malgrat que exerceixen el càrrec de manera plena des de principis de 2020. És per això que ha demanat a les autoritats espanyoles, en aquest cas a la(JEC), que aclareixin la situació. La JEC preveu abordar la qüestió en la pròxima reunió prevista per al 3 de novembre. En les seves resolucions, l'organisme continua rebutjant lliurar lesa aquells eurodiputats que no compleixin amb els requisits establerts a la llei electoral espanyola, cosa que xoca amb la jurisprudència europea i amb el que va dir el 2019 el(TJUE).Al maig, ladel Parlament Europeu, presidida per l'eurodiputat de Ciutadans va dir que no podia verificar les credencials dels tres eurodiputats de Junts i tampoc de l'eurodiputat Jordi Solé, que tampoc va voler prometre la Constitució, perquè no havia rebut la notificació ni la documentació que acrediti que han complert amb el requisit que marca la. De nou, obviant el TJUE que, en el cas d'Oriol Junqueras, aplicable a la resta dels eurodiputats exiliats, que diu que l'acta d'eurodiputat no pot estar supeditat a la legislació estatal.En tot cas, la presidenta de l'Eurocambra,, va enviar a l'agost una carta a la JEC per informar d'aquesta irregularitat i preguntar a la JEC quines són les conseqüències de no poder fer aquest tràmit. Ara com ara, els eurodiputats continuen exercint el seu càrrec amb normalitat. La JEC ha rebut la carta de Metsola i respondrà en els pròxims dies.El Parlament Europeu vol saber la llista delsque corresponen a Espanya, però formalment només en té 55. Fonts de la JEC citades per Europa Press diuen que l'organisme no es limitarà a enviar la relació de noms, sinó que aprofitarà per recordar a la presidenta de l'Eurocambra quin és el procediment espanyol i explicar els motius pels quals no considera pertinent expedir les credencials d'aquells eurodiputats que no compleixen els requisits formals regulats en la legislació estatal.Fa uns mesos, el president de JURI, Adrián Vázquez va dir que les explicacions s'analitzaran i, després, es prendrà una decisió. En la sentència de desembre de 2019, el TJUE ja va dir, en contra del posicionament de la JEC, que no calien més tràmits més enllà dels resultats de les eleccions -no calia, per exemple, prometre la Constitució des de Madrid. D'acord amb aquesta resolució l'aleshores president del Parlament Europeu,, va permetre que els eurodiputats de Junts poguessin recollir l'acta. Des d'aleshores, tots tres han exercit com a eurodiputats de ple dret.

