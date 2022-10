Illa rebutja fixar terminis a la reforma de la sedició: «No és una bona tàctica»

El primer secretari del PSC,, ha reiterat aquest dijous com ja han fet altres dirigents del PSOE, que no es portarà al Congrés la reforma de la sedicióper tirar-la endavant, i ha avisat també que no és recomanableper a la reforma: "No és una bona tàctica", ha dit en una atenció als mitjans des de, després de reunir-se amb comissaris europeus. Per al cap de l'oposició, és necessari abordar aquest debat però ha insistit, ben igual que ho han fet representants del PSOE, que "no és mai bo barrejar llibretes", i ha demanat fer la feina "ben feta" i sense presses.D'altra banda, el líder del PSC ha celebrat com unaque s'hagin superat les esmenes a la totalitat als pressupostos de l'Estat i ha lamentat que el Govern encara no hagi posat sobre la taula una proposta de comptes. En aquest sentit, ha reiterat la "disposició" a negociar uns pressupostos que entrin en vigor. Ara bé, ha insistit que no donaran suport a als comptes sense haver-los, com ja va dir dimecres en el marc d'aquesta visita europea.Illa ha assegurat que volen mantenir una negociació pressupostària "constructiva", i de cara a la reunió que preveu mantenir divendres amb Aragonès, ha avançat que li traslladarà, com, la necessitat de disposar dels comptes abans de l'1 de gener. Preguntat per la negativa d'ERC d'incloure els socialistes en la negociació dels pressupostos, ha considerat que és

En la visita a Brussel·les, Illa s'ha reunit aquest dijous amb l'eurocomissari d'Economia, Paolo Gentiloni, l'eurocomissari de Relacions Institucionals, Maros Sefcovic, i l'eurocomissària de Cohesió, Elisa Ferreira. A la tarda també s'ha trobat amb el recentment nomenat delegat del Govern davant la Unió Europea, Ignasi Centelles, a qui ha traslladat que ha viatjat a la capital comunitària a "parlar bé de Catalunya". "És important tenir presència europea", ha explicat.



De fet, Illa ha remarcat, just una setmana després de la visita del president Pere Aragonès a Brussel·les, que hi ha "recorregut de millora" en la presència de Catalunya a Europa i en debats com el de l'energia i la fiscalitat, i ha apostat per treballar per recuperar un nivell d'influència que considera que Catalunya va tenir amb els expresidents Jordi Pujol, Pasqual Maragall i José Montilla.

El líder del PSC ja es va trobar dimecres amb la presidenta del comitè de l'Eurocambra sobre la covid-19, Kathleen Van Brempt, i la presidenta del grup socialdemòcrata al Parlament Europeu, Iratxe García-Pérez. En la visita a Brussel·les, Illa ha estat acompanyat per la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, i l'eurodiputat de la formació Javi López.

