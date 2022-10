L'empresa de semiconductors MPS amplia les instal·lacions a Catalunya i crea 150 llocs de treball

El Govern ho celebra

L'empresa americana de semiconductorsha anunciat aquest dijous que ampliarà les instal·lacions a Catalunya i que preveu crear 150 nous llocs de treball. En concret, la companyia augmentarà en 1.200 metres quadrats eli construirà un nou edifici de 3.000 metres quadrats a l', que estarà operatiu el 2024 i es destinarà al testatge.Amb tot, la catalana serà la seu més gran de l'empresa a Europa i comptarà amb 240 treballadors, la majoria enginyers. L'empresa ho ha anunciat aquest dijous, després de reunir-se amb el conseller d'Empresa i Treball,, i la consellera d'Economia,, que han destacat que es tracta d'unTorrent ha assegurat que Europa ha de corregir l'escassetat de semiconductors i ha de millorar la seva sobirania tecnològica i que "". Per la seva banda, Mas ha afegit que tot plegat generarà un "" en l'ecosistema tecnològic. El projecte compta amb el suport d'i dos ajuts en el marc de laque sumen un total de 256.000 euros.El director general de MPS a Espanya,, ha detallat que l'empresa invertiràen les noves instal·lacions de l'Hospitalet de Llobregat. Els terrenys s'ubicaran al Polígon Pedrosa, adquirits a l'Incasòl, i donaran feina a 100 persones.MPS és una empresa fundada fa 20 anys a, que compta ambrepartits entre els Estats Units, la Xina i Europa. La companyia va arribar a Catalunya el 2018, on actualment té 90 empleats. Pel que fa a mercats, es focalitza sobretot en el cotxe elèctric i les energies renovables. A més, també cotitza a laPer la seva banda, els consellers han recalcat que els projectes d'inversió en l'àmbit dels semiconductors són "" per Catalunya. "Són l'element més cotitzat i en els pròxims anys veurem com s'incrementa exponencialment la seva demanda", ha indicat Torrent, que ha assegurat que es tracten d'. En aquest sentit, ha assegurat que Catalunya "està preparada per ser un hub" a escala europea."Tenim talent, hi ha sis universitats, centres de formació professional, centes d'investigació com eli centres tecnològics", ha recordat el conseller d'Empresa i Treball. De fet, la multinacional ha destacat que a la capital catalana hi ha la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb qui col·laboren. "", ha defensat Rodríguez.Després de tot, Mas ha assegurat que en la trobada que va mantenir fa una setmana amb el comissari de Mercat Interior de la Unió Europea,, van identificar Catalunya "com un". A la reunió d'aquest dimarts també hi ha participat el CEO de MPS,

