L'Audiència Nacional augmenta la pena pel franctirador de Terrassa a 8 anys i 9 mesos de presó

, acusat de planificar l'assassinat deel mes de novembre de 2018, ha estat condemnat finalment a, 15 mesos més respecte a la condemna inicial , per l'Audiència Nacional. El franctirador va expressar el 2018 en un grup de Whatsapp que tenia la intenció de matar el president del govern espanyol arran de l'La Sala d'Apel·lacions ha incrementat així en 15 mesos la pena que se li va imposar en un primer moment, de set anys i mig, tot i que Murillo va declarar al judici que "no tenia intenció real" de posar fi a la vida de Sánchez i que ell era "un sentimental, no un assassí" . Si bé, l'home era practicant de tir alde Terrassa i disposava d'una enorme quantitat d'armes de foc.Murillo va manifestar la seva voluntat en el grup de Whatsapp Terrassa por España després d'aprovar-se l'exhumació del dictador del Valle de los Caídos. Una usuària del mateix grup va donar la veu d'alarma i, en el curs de la investigació, es van localitzar al seu domiciliincloent-hi un fusell, un subfusell i quatre rifles d'altíssima precisió. Al cotxe tenia, una d'elles modificada iEn la seva declaració va intentar treure ferro a la qüestió tot al·legant que els missatges amenaçadors pels quals està sent jutjat van seri per a "veure qui la deia més grossa". Els jutges, però, no van acceptar que tingui cap menai rebutgen també que se li pugui aplicar cap, pel consum d'alcohol ni tampoc per medicaments.

