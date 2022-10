Denuncien mala praxi en la contractació de monitors de l'hora de lleure a les escoles

Remuneracions incompletes

El sindicatha denunciatque havien de cobrir l'hora de lleure durant les tardes de setembre a les escoles i centres educatius de Catalunya. Des de CCOO han remès la queixa a través de l'exposició d'un cas particular en què una monitora va treballar durant dues setmanes sense estar donada d'alta a lai l'empresa va fer la gestió el dia que s'acabava el contracte després de diverses pressions.En una roda de premsa celebrada aquest dijous, asseguren que hi ha molts altres casos com aquest, pi per això animen als afectats a denunciar-ho. Per altra banda, des de CCOO també apunten que els monitors haurien rebut entre un 8% i un 10% menys del preu previst iAquest curs escolar ha estat el primer en què els alumnes catalans arrencaven l'escola el 5 de setembre, en comptes de fer-ho durant la segona setmana de setembre, com era habitual.Per avançar el curs,durant tot el setembre i programava una hora d'activitats de lleure a cada centre. Aquest dijous, Comissions Obreres ha exposat un cas de mala praxi en la contractació d'una monitora per part de l'empresa MM Extraescolars.La responsable d'activitats del lleure de CCOO ha afegit que el sindicat ha calculat el que haurien d'haver cobrat els monitors i el que han rebut realment i el resultat és que, de mitjana,. A més, Broto ha afegit que tampoc s'incloïa en el preu la preparació de les activitats.Aquestes pèrdues de diners venen de vacances generades i que no han inclòs en les nòmines o caps de setmana que no s'han afegit al contracte., ha lamentat Cristina Broto. En aquest sentit, la responsable de lleure ha apuntat que en alguns casos aquesta reducció s'ha fet amb voluntat fraudulenta i en altres casos no, però per això ha insistit en el fet que cal denunciar tots els casos.

