Elha advertit l'executiu espanyol que trencarà qualsevol acord sobre la renovació del(CGPJ) si no renuncia a la reforma del delicte de sedició, segons ha avançat La Vanguardia. En una intervenció aquest dijous, el líder del PP ha criticat que l'executiu espanyol es plantegi rebaixar les penes i ha afirmat que si els populars governen, les agreujaran i tipificaran el delicte "de manera precisa"."Necessitem saber si el govern està disposat a protegir la democràcia o només a sobreviure", ha afirmat. Feijóo també ha dit que el PP penalitzarà la convocatòria de referèndums il·legals. Fonts de laremarquen que la renovació del Poder Judicial és una obligació constitucional i insten al PP a deslligar l'agenda legislativa del govern espanyol del desbloqueig del CGPJ.L'advertència ha arribat al tram final del debat de les esmenes a la totalitat dels pressupostos -que quedaran rebutjades amb els vots en contra del govern espanyol i de socis com ERC- i després que la ministra d'Hisenda, hagi insistit que el seu executiu està disposat a reformar el delicte de sedició per homologar-lo al que consta als codis penals europeus.Els populars i el govern espanyol ultimen els perfils que han de formar part del nou òrgan de govern dels jutges. Segons diversos mitjans, l'acord implica també que els jutges que accedeixin a algun tipus deno podran exercir tasques judicials fins dos anys després del seu cessament.De moment, tant elcomdesvinculen la reforma del delicte de sedició de la negociació dels pressupostos. En tot cas, segons el diari ABC, el president del govern espanyol projecta dur a terme aquesta reforma immediatament després de l'aprovació dels comptes, això és al mes de desembre del 2022 o el gener del 2023.Mentrestant l'executiu espanyol insisteix que no hi ha una majoria alper modificar el delicte. El president del govern espanyol ho ha reiterat durant la seva gira africana assegurant que ara per ara la reforma no disposaria de prou suports per prosperar en una eventual votació a la cambra baixa.El portaveu d'ERC al Congrés,, ha rebatut aquest discurs en unes declaracions als passadissos del Congrés on ha afirmat que "qui sàpiga comptar" sabrà que la reforma sí que podria prosperar. En tot cas, ha insistit a demanar discreció pel bé de la negociació. "Cal parlar menys", ha afirmat als passadissos del Congrés.El president d'Unides Podem al Congrés,, ha dit que la reacció del PP demostra que la "desconfiança d'Unides Podem està justificada" i s'ha mostrat "molt escèptic" amb la possibilitat que la negociació culmini. "Avui és per la sedició i demà serà perquè el dia està ennuvolat", ha dit.

