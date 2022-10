Foment adverteix contra la bretxa digital a l'àrea metropolitana

Laés imparable, però també és desigual. Per combatre ladigital, la solució és apostar per l'humanisme tecnològic. Ho ha dit aquest dijous, directora del projecte, sorgit de la col·laboració entre el ministeri d'Assumptes Econòmics i Transició Digital amb lai experta en igualtat digital. Colom ha intervingut en el marc del cicle de conferències Fer metròpoli, impulsat per Rethink, una iniciativa de Foment del Treball.Cristina Colom ha explicat com l'acceleració de la digitalització en els últims anys ha fet que moltes esferes de la nostra vida quotidiana incloguin un component tecnològic o digital. Un procés imparable però que impacta de ple en aquells sectors socials en situació de major. La tecnòloga ha assenyalat que "les transformacions tecnològiques que vindran en els propers cinc o deu anys seran més rellevants que les que hem viscut en els últims 100 anys".Sobre l'impacte que està tenint en la, Colom ha reclamat una major coordinació de tots els municipis per fer front a la bretxa digital, reclamant que els ajuntaments han de veure la gran oportunitat de compartir les dades obertes dels ciutadans, treballant de manera relacional per compartir reptes i solucions que no deixin a ningú enrere. A més, Colom ha destacat la importància de promoure la formació digital dins les pròpies administracions.Aquesta digitalització ha arribat de manera, impactant a la societat de manera desigual i vulnerant un seguit de drets dels ciutadans. Per això ha reclamat una actuació urgent i prioritària que canviï el rumb d'aquesta digitalització, fent que sigui inclusiva, equitativa, sostenible i que no deixi a ningú enrere.Al llarg de la seva intervenció, Colom ha destacat que les bretxes digitals actuals van més enllà del generacional i el gènere, afectant a l'automatització dels processos de presa de decisions (tant en el sector públic com el privat), dificultat d’accés, nivells de desinformació i creixement de tasques a les plataformes laborals digitals. Aquesta realitat exigeix que la comunitat internacional, els governs, les empreses i la societat civil siguin conscients sobre aquesta crisi i passin a l’acció de forma immediata per evitar

