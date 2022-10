L'exparella de Juana Canal confessa que la va assassinar

Jesús P.H., parella deen el moment de la seva desaparició el 2003, ha confessat aquest dijous als agents que va matar-la i va enterrar el seu cadàver a la finca de Navalcruz (Àvila), on tornarà per marcar els punts on estarien sepultades les seves restes. Firaire de professió,després que el dispositiu de recerca trobés fa uns dies més restes al mateix lloc d'Àvila on es ja van localitzar ossos el 2019.L'home va ser arrestat a prop de Torrejón de Ardoz i se'l va traslladar a la finca d'Àvila propera al lloc on van aparèixer les restes en un dispositiu policial. Fonts de la investigació consultades per Europa Press confirmenpendents d'anàlisi, d'un fèmur i el maluc.A més, la jutgessa que investiga el crim de Juanaper controlar les converses de l'exparella de la víctima. Segons les indagacions, Jesús P.H. s'hauria delatat en una de les converses telefòniques i fins i tot hauria apuntat a laen el trasllat del cadàver del pis on s'hauria executat el crim fins a la zona boscosa d'Àvila on s'estan trobant els ossos.La dona, que el 2003i vivia a Madrid amb els fills i la seva parella, va desaparèixer després d'una forta discussió amb ell. Va ser el 22 de febrer d'aquell any quan un dels fills va tornar al domicili després de passar la nit fora i va trobar unaque li indicava que havien tingut una forta discussió i que ella havia sortit corrent i no havia aconseguit trobar-la.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor