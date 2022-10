entrevista

El Sergi Cobaleda, del restaurant Can Sidro, arriba trepitjant fort! Els agradarà als altres concursants, la seva determinació? #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/vLreA7KvQU — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) October 19, 2022

El Sergi explica per fi quina és la seva funció real a Can Sidro #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/Ahv71u3Vum — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) October 19, 2022

El primer programa de la nova temporada de ha continuat generant comentaris. Àlex Ruano, el xef de Can Mauri, va ser el guanyador com a. Ell es va embutxacar el xec, però la glòria se la va endur un altre:. Això, almenys, és el que ell creu.Presentat com a, a Palau-solità i Plegamans, però realment no ho era. "Ens has enganyat", li va recriminar el presentador de l'espai i cuiner, Marc Ribas. Qualificat "d'impostor", assegura que "no ha sortit gaire" aquests primers dies per tot el rebombori general i garanteix que la imatge que es va projectar a la televisió no és la seva, "era espectacle". Cobaleda aparta (o no) la mirada dels fogons per una estona per explicar les bambolines del programa a- Prou bé, la gent s'hi ha interessat. Hem sortit a totes les cerques i a tot arreu. I molta gent ha vingut a provar el nostre menjar. Tot i que els clients no ho comentaven, ho hem notat pels plats que demanaven: els peus de porc han estat els més sol·licitats. I això només s'explica perquè li van agradar molt al Marc, perquè abans gairebé ni es venien.- Encara no he sortit gaire, perquè hi ha molt rebombori. Sí que és cert que la gent amb la qual m'he trobat m'ha preguntat com havia anat i per què m'havia presentat... La gent sempre vol saber una mica més.- Hi ha hagut de tot. Quan ets una persona polèmica en un programa hi ha de tot: els que t'odien i aquells que t'adoren. He rebut feedback de les dues parts. És molt fàcil criticar des d'una pantalla.- N'he passat bastant, sinó m'hauria posat malalt. S'ha generat massa rebombori i únicament he parlat amb el programa de TV3 Tot es mou, i allà vaig donar la meva versió, i no he contestat a ningú. No he fet res més.- No. És cert que vaig ser una mica odiat per la resta de concursants. Al cap i a la fi, vaig anar això, a concursar. És un reality. Vaig anar a fer la meva feina i ja està, no li tinc ràbia a ningú, ni vull res dolent i tampoc no he insultat ni m'he posat amb ningú. En canvi, per l'altra part no ha estat així.- No, no me'n van fer cap. Ens van trucar per oferir-nos participar a Joc de Cartes, però demanaven un xef jove i els que tenim no encaixaven. Aleshores, vam dir: "M'hi presento i a veure què passa". I així va ser. Van venir un parell de vegades a l'establiment per gravar i entrevistar-me. Crec que buscaven sobretot el perfil personal i no tant si era xef i cuinava o no cuinava.- Meva, em vaig oferir a fer-ho.- Van ser qüestions personals. No em van preguntar ni com es fa un ajo blanco, ni una salsa romesco o ni el que duu la llet de tigre... [somriures]- Encara no ho sé [més somriures]. Em dius de fer un ajo blanco i tampoc el sabria fer. Sé que porta ametlles i all, no sé què més. El que sí sé és que nata no en duu. Això ho tinc clar!- La primera gravació que vam fer, quan va sorgir tot el tema de la leche de tigre, sí que vaig pensar: "Aquí m'han enganxat!". I em preguntaven coses que no sabia ben bé què respondre. Deia el que em sortia i el que no, m'ho inventava. Volia arribar a la final i continuar al concurs, però és veritat que el Marc se'n va adonar en el primer restaurant i també els va interessar veure com me'n sortia.- No, no em van dir res. El que volien és que continués el programa i veure per on me'n sortia i a veure què feia. Crec que va ser el més gran del programa, el més divertit i del que més se'n va parlar.- Les postres no duien cap proteïna de la llet, perquè era de soja. El problema va ser amb la salsa de l'ànec, del segon plat. El cuiner va voler donar-li l'últim toc, perquè estigués més bo. No ho sabia i tampoc me'n vaig adonar. Pensava que era més amb una base de taronja i ja està. Aquí va venir el problema. El tema de les al·lèrgies, ho subratllo, ens les prenem seriosament, ho tenim molt controlat i la gent ho pot comprovar visitant-nos.- ... Clar! Si li poses segons quina música, que tensa el públic, i fas un muntatge que sembli ves a saber què. Si la cosa hagués anat a molt greu, m'hauria espantat molt. I insisteixo que mai ens ha passat amb cap client a Can Sidro, i n'hem tingut milers. També cal tenir en compte que hi ha moltes càmeres, molts nervis i era una cosa especial. Són moltes coses. De fet, no vaig ser l'únic. També al restaurant de la Tina, on no va menjar res.- No, nosaltres fa més de 20 anys que estem oberts i tenim molts clients que ja ens coneixen, que saben que es menja bé, es gaudeix d'un dinar en grup, celebrant un aniversari o, fins i tot, un casament. Tenim una trajectòria que és impossible esborrar-la. Va ser un dels programes més vistos i així ho van dir les audiències. Hem aconseguit fer-nos veure a tot arreu. Tothom parla de nosaltres. Els protagonistes del primer Joc de Cartes de la tardor vam ser jo i Can Sidro. I això és innegable.- No ho tinc clar. No ho sé què faré encara. La meva vertadera feina és la dels casaments. Estic molt content i m'agrada molt. M'agrada veure les parelles casar-se i que surt ben organitzat. Satisfà molt veure que la gent marxa contenta i això és molt important.- Sí, no tindria cap problema. No guardo cap ressentiment. I la gent que mostra ràbia cap a la meva persona, però que recordo va ser una actuació, els hi diria que s'haguessin presentat ells i haguessin tingut el valor de fer-ho. La crítica és molt fàcil.- Encara no sé quin és el Sant Pancraci, si el que porta el porquet o la gallina. No ho sé. Però ja ho vaig dir al programa, ho respecto tot. I dins això, també hi ha les creences i religions, però no hi crec, com tampoc en els esperits ni els sants.

