Per què han empitjorat les temperatures aquest any? L'erupció d'un volcà en pot ser la causa

A punt d'arribar al novembre i els termòmetres segueixen marcant altes temperatures.i a bona part del planeta ha encès les alarmes, ja que les temperatures segueixen per sobre de la mitjana des del maig del 2022. En una situació evident de canvi climàtic, els científics de la i altres experts apunten a una altra situació anòmala que ha provocat temperatures encara més càlides. L'erupció del volcà Hunga Tonga, situat a l'oceà Pacífic, pot tenir una alta implicació en tot el que està passant a nivell meteorològic.El volcà va entrar en erupció el 20 de desembre del 2021, però no va ser fins ald'aquest any que va esclatar de manera violenta. Bona part de l'illa es va enfonsar i els efectes sísmics que va provocar es van notar a bona part de la zona, a milers de quilòmetres. Ara bé, els efectes més nocius van ser els gasos i les partícules enviades a l'atmosfera.En condicions "normals", l'expulsió de gasos dels volcans genera una espècie d'efecte hivernacle menor que provoca un descens gradual de les temperatures. Existeixen molts registres de segles enrere en el que l'erupció violenta de diversos volcans provocava canvis de temperatura severs, deixant anys sencers sense períodes càlids i, fins i tot, sense estiu.Perquè és un volcà submarí.L'erupció va fer saltar pels aires una immensa quantitat de vapor d'aigua que va "injectar" a l'estratosfera -segons les dades dels experts,Quins efectes té això? Fa augmentar la temperatura de la troposfera -la capa inferior, on viuen els humans-, que és la zona on es produeixen tots els fenòmens meteorològics del planeta.Els pronòsticspodrien durar els efectes de l'erupció del volcà. Sumat als ja efectes negatius de l'escalfament global pel canvi climàtic, la situació empitjoraria.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor