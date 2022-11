Preu de la llum avui per hores: quan és més barata?

Preu d'avui de la llum i hores més barata i més cara

Franges horàries de la llum

Així evolucionarà el preu de l'electricitat

Evolució històrica del cost de la llum

Preguntes freqüents sobre la llum

Quan és millor posar la rentadora avui?

Per què canvia tant el preu de la llum?

Com em pot afectar la pujada de l'electricitat?

Com puc estalviar electricitat a casa?

L'alça delés un maldecap cada cop per a més famílies, que han de fer mans i mànigues perper fer-hi front, junt amb l'augment de preus de cada cop més productes bàsics. És per això que planificar aquelles activitats domèstiques més intensives en lesmés assequibles és un exercici que ja no és infreqüent. Per ajudar-hi,actualitza cada dia en aquest espai l'evolució del preu de la llum, indicant les hores en què el consum elèctric és més barat i quan surt més car.La següent taula mostra, hora a hora, el preu de l'electricitat per a aquelles llars que tinguin contractada la factura regulada, indicantque la mitjana del conjunt del dia, en color vermell quan es troba més cara i, en color ambre, aquells trams en què el cost és similar a la mitjana.Els següents gràfics indiquen l'evolució del cost de l'electricitat enper als dos últims dies amb dades disponibles, per així poder consultar les tarifes de l'endemà tan aviat com aquestes es fan públiques.Aquest gràfic permet agafar perspectiva i observar com ha canviat el preu de l'electricitat, des del juny del 2021, amb el cost diari en blau i, en vermell, l', per calibrar millor les variacions sense alts i baixos de jornades puntuals o de caps de setmana.En general, elde l'electricitat tenen lloc, quan la indústria i altres sectors estan més actius i quan les famílies a les cases activen més electrodomèstics, respectivament. En canvi, cau el preu sobretot a la. Malgrat tot, no tothom pot programar electrodomèstics de nit -sobretot si viu en pisos i vol evitar discussions amb veïns-, motiu pel qual una bona alternativa pot ser a, entre les 2 i les 5, sempre consultant primer la informació diària per verificar que aquell dia és també una bona opció.L'explicació més senzilla de l'augment del cost de l'electricitat passa per mirar cap a, ja que la dependència europea dels'està fent notar més que mai durant el conflicte bèl·lic. Malgrat això, el cert és que la tendència ja venia d'uns mesos abans i també respon a altres causes estructurals i conjunturals. Així, durant la pandèmia de la, les productores d'energia van reduir-ne la producció davant l'aturada de sectors econòmics i la disminució de la demanda, ja que volien evitar que el preu caigués per un excés d'oferta que els fes disminuir beneficis. Ara bé, la recuperació posterior ha estat més ràpida del que molts preveien i la maquinària ha recuperat el ritme massa lentament.Igualment, la necessitat d'electricitat d'economies emergents, i molt especialment de, també eleva els preus de matèries primes com el gas i el petroli, així comcada cop més comunes, sobretot les molt caloroses a l'estiu, les quals requereixen de més energia per condicionar espais. Eltambé provoca períodes amb escasses pluges i poc vent, cosa que dificulta la producció d'com la hidràulica i l'eòlica, les més barates.L'increment del preu de la llum pot desequilibrar les finances de moltes famílies, sobretot en un país on quasi dos milions de catalans es troben en risc de pobresa i exclusió social. Un de cada tres ciutadans, de fet, no té capacitat d'estalvi ni pot afrontar despeses imprevistes, fet que el fa vulnerable davant d'increments de serveis bàsics com l'electricitat, a banda que aquesta i l'alça dels combustibles també impacta en la inflació de molts altres productes. Igualment, les factures de la llum suposen una bona part de les obligacions de les famílies amb menys recursos: en el 20% de llars amb menors ingressos, quasiva anar cap aquí el 2021, mentre que, en el 20% més ric, només suposa el 3% de la despesa total.Una de les opcions per reduir la factura passa per planificar les tasques domèstiques en aquelles hores amb preus més reduïts, com ja s'ha indicat en aquest article. Ara bé, també cal tenir en compte que, en general, el cost és també més baix el, quan pot ser un bon moment per connectar aquells electrodomèstics més intensius, així com també es pot mirar de prioritzar aquells aparells i productes més, quan toqui renovar-ne.LesLED en són un exemple quotidià molt clar, i cal tenir en compte que lestambé gasten menys si renten en fred, lesconsumeixen menys quan estan plenes i molts electrodomèstics tenen també programes o trucs per estalviar. Per altra banda, pot ser interessant verificar que no s'estigui pagant en excés pel fet de tenir contractadaa la llar i, si s'està en condicions d'invertir-hi, algunstambé permeten calibrar el consum d'energia o, si se'n vol produir i es disposa d'espai, es pot optar per instal·lar

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor