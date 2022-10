Els Premis Gaudí 2023 escalfen motors: aquestes són les principals candidates

La família protagonista d'Alcarràs Foto: ACN

Les candidates principals

L'arrenca els motors per posar en marxa la llista de pel·lícules candidates als En aquesta edició, que serà la número XV de la seva història, estarà molt marcada per una alta qualitat cinematogràfica dels títols d'enguany, a més del lideratge en taquilla i repercussió d'Alcarràs, de Carla Simón. A més, després de dos anys en xifres ínfimes de representació de la llengua catalana, la llista de llargmetratges en català ha augmentat. Ho fa en la categoria de Millor Pel·lículai de tots els títols en general (19 de les 58 produccions catalanes candidates a ser nominades).En total,(34 llargmetratges de ficció, un d’ells animat; 10 documentals; 3 pel·lícules per a televisió; 11 curtmetratges i 10 films europeus)en la gran nit del cinema català, el 22 de gener de 2023. En la quinzena edició dels guardons s'hi incorporen tres noves categories: millor guió adaptat, que se sumarà al de millor guió original, millor direcció novella i millor interpretació revelació.A més,a les finalistes a millor pel·lícula documental i millor pel·lícula d’animació, que hi optaran juntament amb les produccions nominades a millor pel·lícula i millor pel·lícula en llengua no catalana.Ara per ara només hi ha nou títols que opten a la nominació a millor pel·lícula del 2022. Aquesta categoria inclou totes aquelles que són en llengua catalana.de Carla Simón, de Santi Trullenque, de David Ruiz Arroyo i Pitu González, d'Héctor Claramunt, de Francesc Josep Cuéllar, de Nando Caballero, de Maria Ripoll, de Pau Durà, de Mikel GurreaLa llista creix el triple en la categoria del premi a millor pel·lícula en llengua no catalana, on hi competeixen 24 llargmetratges per assolir la nominació. Principalment, hi ha diverses que sonen com les favorites per aconseguir-la. Són aquestes:de Dani de la Orden i Àlex Murrull, de Sadrac González-Perellón, de Jaime Rosales, de Cesc Gay, de Pilar Palomero, de Dani de la Torres, d'Oriol Paulo, de Carlos Vermut, d'Albert Serra, d'Isaki LacuestaLes altres candidates són, d’Ibon Cormenzana;, de Meritxell Colell Aparicio;, de Joan-Marc Zapata;de Marc Crehuet;de Zaida Carmona;, de Carlota González-Adrio;, d’Ibon Cormenzana;, de Nely Reguera;, de Marc Carreté;, de Javier Ruiz Caldera i Alberto de Toro;de Adrián Silvestre;, d’Anna M. Bofarull;, de Laura Mañá, i, d’Avelina Prat.La presidenta de, Judith Colell, celebra la "bona collita d'aquest any" i la millora de pel·lícules i pressupost de les rodades en català. "Amb tot, la VOC ha baixat una mica en el conjunt dels candidates i encara estem molt lluny dels 3 milions de pressupost mitjà europeu. Hi ha llum però hem de seguir picant pedra", afegeix. En aquest sentit,i en català i augura que a partir de l'any que ve es notarà l'efecte real a conseqüència de l'aposta de les institucions i el Govern.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor