Pedro Sánchez confon Kènia amb el Senegal en la seva visita a l'Àfrica

Spanish Prime Minister confuses Kenya with Senegal during State briefing with President Ruto pic.twitter.com/nVO0fQVyw2 — Kenyans.co.ke (@Kenyans) October 26, 2022

El president del govern espanyol,, i el seu de, van acordar aquest dimecres enfortir la relació bilateral entre els dos estats, sobretot a nivell econòmic, aprofitant les oportunitats que brinda el país africà i l'interès de les empreses espanyoles per continuar-hi incrementant la seva presència.En una compareixença conjunta sense preguntes després de la trobada completada a, Sánchez va ironitzar amb el fet que Espanya és coneguda a l'Àfrica, bàsicament, pels seus, va indicar, però va deixar clar que "també és un aliat potencial en moltes àrees".En la mateixa posada en escena, el president espanyol va confondre Kènia amb el Senegal en dues ocasions. Va ser el mateix Ruto qui va haver de corregir Sánchez: "", va corregir mentre el seu homòleg reia.En la visita al continent, Sánchez va destacar haver-hi anat acompanyat per unaque ja hi són presents i que estan interessats a augmentar-hi la presència. "Moltes empreses espanyoles líders mundials veuen a Kènia un país d'oportunitats i on prosperar", va ressaltar.

