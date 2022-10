Les terrasses d'Enric Granados tancaran una hora abans per reduir el soroll

Lesa partir d'aquest divendres 28 d'octubre. Així ho ha anunciat el regidor del districte de l'Eixample, Pau González, aquest dijous al matí, quan també ha detallat que l'Ajuntament ja ha obert un total deper incompliments de la normativa de terrasses en aquest carrer durant el 2022. La mesura també s'aplica a partir d'aquest dijous a les, al barri deAmb la nova mesura en marxa, els establiments hauran de recollir les taules i cadires a les, una hora abans de la mitjanit, que era l'horari actual. Pel que fa als caps de setmana, és a dir, les nits de, l'hora de tancament serà les, i no la una de la matinada. Els nous horaris, segons ha detallat González, no canviaran durant l'any."Aquestes mesures les adoptem per recuperar unque al carrer d'Enric Granados s'ha trencat", ha assegurat el regidor. A més, González ha dit que cal poder fer "complementària" l'activitat de les terrasses amb el descans dels veïns d'un carrer on hi ha gairebé més cadires a les terrasses que veïns empadronats.El regidor ha advertit els restauradors quei els ha demanat responsabilitat per reduir els nivells de soroll. "Les normes s'han de complir, no cal esperar que l'Ajuntament et sancioni", ha remarcat González.Per la seva part, elha anunciat que recorrerà qualsevol reducció horària de les terrasses que aprovi el govern municipal, com la darrera que s’ha anunciat a Enric Granados aquest divendres. En un comunicat, els restauradors han criticat el model "del, a qui acusen de no voler fer canvis quirúrgics, com diuen, sinó de "" i de voler també reduir discoteques i bars musicals. El Gremi demanarà també empara al Síndic de Greuges "davant l’allau d’irregularitats que s’han comès durant la instrucció dels diferents expedients administratius".

