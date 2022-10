La Cambra preveu un alentiment de l'economia amb un creixement de l'1,6% per al 2023

2023: moderació de la inflació i menys atur

Larebaixa expectatives en el curt termini i preveu unper l'impacte de la crisi energètica, un 1% menys del previst el juliol. Un context econòmic internacional advers per l'agreujament de la crisi energètica impacta de ple sobre l'economia catalana, malgrat laque aquesta està demostrant. La Cambra ha presentat aquest dijous el seudel tercer trimestre, just quan alguns indicadors apunten a un alentiment de l'activitat econòmica. L'entitat preveu que aquest any, en bona part pel consum familiar, el dinamisme del mercat de treball i una recuperació intensa del turisme estranger.El director del gabinet d'estudis de la Cambra,, ha assenyalat que l'economia catalana tendeix a estancar-se el quart trimestre i el primer del 2023 per una suma de factors que van de la desacceleració economia mundial a l'augment dels tipus d'interès passant per la pèrdua de poder adquisitiu. L'accentuació de la crisi energètica a Europa suposa una inflació més persistent de l'esperat. A Catalunya,, que vol dir 2,3 punts percentuals superior al previst fa només tres mesos.Però Rovira ha apuntat elements que duen a l', si es posen llums llargues. I és que, malgrat tot, sembla que la inflació comença a estar sota control i dona la sensació que pot haver arribat al seuel juliol passat, amb el 10,3%. Si això fos així, la política monetària es faria menys restrictiva i es podria contemplar un escenari de recuperació a partir del segon trimestre del 2023. Des de la Cambra han detectat un increment dels empresaris que consideren que no caldrà augmentar preus properament.Unes bases robustesLa Cambra -que recentment va alertar de l'increment de la bretxa salarial dels joves - ha reiterat, en boca de la seva presidenta, Mònica Roca, que és radicalment, i que aposta per mesures actives en favor de preservar el poder adquisitiu. En aquest sentit, Rovira ha apuntat a uns acords entre els agents socials per pactar increments salarials a tres o cinc anys.L'entitat ha destacat la solidesa de l'economia catalana, amb una, element essencial pel que fa al consum familiar, tot i la. Rovira ha al·ludit a l'impacte positiu que pot estar tenint la darrera reforma laboral. El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social el setembre passat va ser un 3,9% superior al mateix mes del 2021. També aquí cal apuntar que els darrers mesos s'ha donat una moderació de les taxes de creixement.També s'ha de constatar l'. El nombre de pernoctacions hoteleres de turistes estrangers a l'estiu es va situar un 10,7% per sota en relació amb el mateix període de 2019, però en tot cas una xifra molt més positiva en comparació amb trimestres anteriors. També ha destacat Rovira la bona salut de les exportacions catalanes, una dada que ha estat una aliada de l'economia en els darrers anys.L'escenari de previsions indica que Catalunya registrarà un creixement sòlid el 2022, gràcies al, el consum privat i el turisme estranger. No obstant, l'augment més intens del previst de la inflació per al 2023 (5,2% en mitjana anual) ha provocat una forta revisió a la baixa del creixement de l'economia catalana.L'any 2023 seràper a l'economia catalana. No obstant això, hi ha dos factors que ens permeten ser optimistes en el mitjà termini. El primer és que Catalunya no es troba immersa en una espiral entre preus i salaris. Per tant, un cop superats elsque impulsen a l'alça la inflació (especialment l'augment dels preus de l'energia i els aliments), l'augment dels preus s'hauria de moderar gradualment.La Cambra també preveu una Catalunya l'any 2023. El motiu és que la introducció delsha tingut un impacte positiu destacable sobre el mercat de treball, permetent a les empreses ajustar de forma temporal la seva demanda de treball en etapes d'estancament o recessió. Així, es preveu una moderació del creixement de les hores treballades el 2023, però sense un augment significatiu del nombre d'aturats.

