ERC justifica l'aval als pressupostos de Sánchez: «No negociar significa perdre»

. Aquesta ha estat una de les justificacions que ha utilitzat aquest dijous, diputat d', per justificar l'aval dels republicans a la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat. Margall ha estat crític amb el contingut dels comptes -sobretot pel que fa a l'augment de la despesa de defensa, basat en la situació de guerra a Ucraïna, i a lesincomplertes del govern espanyol a Catalunya-, però ha insistit en la idea que cal "avançar" en la desjudicialització . Abans del ple, el cap de files d'a Madrid,, ha resposta alque hi ha la "majoria" suficient per reformar la, una de les qüestions que emmarquen la negociació pressupostària tot i desenvolupar-se a la, que s'hauria de tornar a reunir abans que acabi l'any.La ministra d'Hisenda,, ha admès que no s'avança de la manera que voldria ERC, però ha reclamat als republicans que tinguin en compte que s'està "millor" que fa uns anys. També ha posat de manifest la voluntat del president del govern espanyol,, de portar la reforma del codi penal per adaptar-lo als "estàndards europeus" al Congrés dels Diputats. "A criteri d'aquest executiu, es contemplen de manera que no són comparables amb figures similars en l'ordenament jurídic. Treballarem en un altre entorn, no en aquest debat", ha ressaltat la ministra. Fins ara, el discurs oficial de la Moncloa és que no existeix la majoria per debatre la qüestió, que es troba en el nucli de la resolució del conflicte, segons ERC."Teníem raons per votar l'esmena a la totalitat o per presentar-ne una. Però volem apostar per la responsabilitat i per ser útils a la gent. Això passa per posar els nostres vots i laper millorar els pressupostos, i fer més fàcil la vida de la ciutadania. La negociació només ha fet que començar. Serem ambiciosos icom sempre", ha remarcat Margall, que en el torn de rèplica ha indicat que en cap moment es deixaran "convèncer" pels arguments vinculats a la guerra a Ucraïna per augmentar la despesa militar. Pel que fa a l'execució de les inversions, el diputat ha celebrat que Montero s'hagi obert a crear unper garantir que es faci.Margall també ha posat de manifest que, si Sánchez vol continuar a la Moncloa després de les properes eleccions, s'haurà de continuar sostenint en la, que li ha anat facilitant tots els pressupostos. "Vam guanyar les eleccions i som el principal partit català en aquest Congrés: apostem per construir una solució democràtica peri avançar en la desjudicialització. Milers de persones continuen sentpel simple fet de ser independentistes. La solució pasa per la política, ho creu el 80% de la societat catalana", ha remarcat.Aquesta intervenció contrasta amb la duresa d'ahir de Míriam Nogueras, portaveu de Junts, que va criticar tant ERC com Montero: "On és l'amnistia, senyora ministra? Potser on són els euros que no arriben a Catalunya?", va expressar Nogueras, que va advertir que la negociació per laentre ERC i el govern espanyolen la qual considera que han caigut els republicans, que ha titllat "d'anestesiats". "De què ha servit tot aquest servilisme i renúncia, si els diners no han arribat mai a Catalunya, si hi ha més de 4.000 represaliats, si no hi ha ni hi haurà mai amnistia", va expressar per retreure a ERC que en els últims dos anys hagin facilitat l'aprovació dels pressupostos espanyols i l'estabilitat de Sánchez.

