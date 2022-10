Emocionant reacció de Jordi Hurtado en escoltar que han guanyat l'Ondas: «Per fi!»

⭐ Este ha sido el momento en que el equipo de #SaberYGanar ha sabido que se lleva el Premio Ondas 2022 al mejor programa de entretenimiento. Les ha pillado en plena grabación y la emoción no ha podido ser más grande. ¡Felicidades a todos los profesionales que lo hacen posible! pic.twitter.com/dK59zwtgOX — La 2 (@la2_tve) October 26, 2022

La cadena SER va atorgar ahir els, amb grans protagonistes catalans. El Món a RAC1 deva ser guardonat amb el premi al millor programa de ràdio i el Joc de Cartes, presentat per Marc Ribas, el premi al millor programa de televisió no estatal.També es va endur Ondas -un altre-, com a millor presentador. Però és que el triomf català no acabava aquí:que dirigeix i presenta, es va endur l'Ondas a millor programa d'entreteniment. Era un premi que esperaven des de feia molts anys... i la seva reacció és impagable.Hurtado i el seu equip estaven gravant un dels episodis del programa quan han rebut la notícia. Diversos companys del concurs televisiu han enregistrat el moment en el qual han escoltat per la ràdio com Saber y Ganar s'enduia l'Ondas.. "Per fi!", ha cridat, mentre tot l'equip s'ha abraçat per celebrar-ho.Pel que fa a altres dels premiats, destaca també el premi com a millor documental per a, el reportatge desobre els atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost del 2017. El periodistatambé ha rebut el premi per la seva trajectòria. Destaca també la menció especial del jurat a nivell musical pel Festival Porta Ferrada, que se celebra a Sant Feliu de Guíxols.

