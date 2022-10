L'escena mai vista entre jugadors i afició al Camp Nou que emociona el barcelonisme

Ara i sempre amb el Barça! 💙❤ pic.twitter.com/Et59zJxc99 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 26, 2022

La imagen final en el Campo Nou, cuando los jugadores ya estaban en los vestuarios: la afición pide que vuelvan al campo. #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/RmiaMgl25p — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 26, 2022

La història recent del Futbol Club Barcelona recull escenes molt doloroses a la Champions League.. i ara una altra, també contra els alemanys , en una nova eliminació de la màxima competició europea de futbol. En aquesta situació, que no era l'esperada després de la inversió del club en jugadors per a Xavi Hernández, els ànims al Camp Nou -després de la derrota per 0 a 3- estaven enfonsats.Però un sector de les graderies, el jove, va voler animar els jugadors que, amb el cap cot, es van apropar a ells en finalitzar el partit.I així va passar.En un moment de comunió entre els jugadors i els aficionats, les càmeres de la retransmissió de televisió han captat com molts dels blaugranes no podien amagar la decepció de no. Contra tot pronòstic, els milers d'aficionats que es van quedar al Camp NouLa llista de jugadors, però, no va ser total. No tots es van voler quedar amb els aficionats blaugranes al Camp Nou. Es podia veure ai fins i tot Xavi, que ha sortit més tard del túnel de vestidors per dirigir-se on estava ubicada l'afició.

