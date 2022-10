Condemnen al Santander a tornar a una àvia amb alzheimer 316.000 euros perduts en inversions de risc

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

Elha estat condemnat pela tornar els 316.000 euros que una octogenària amb alzheimer havia perdut en inversions financeres de risc "molt complexes", segons ha avançat La Opinión de Murcia. El magistrat ha declarat la nul·litat del contracte en considerar que l'entitat no va informar dels riscos a la dona.De fet, l'afectada va arribar a invertiren cinc operacions, segons ha detallat l'advocat de l'acusació,. D'aquests, 315.646 es van perdre. Per tot això, el magistrat ha obligat l'entitat a indemnitzar la dona, a més de tornar-li l'import.Tot i que el jutge ha determinat que l'anciana va incórrer en un error en donar el seu consentiment, ha assenyalat que el culpable és el Banc de Santander perquè "la subscripció del producte d'autos va respondre a una". No obstant això, la sentència recull el testimoni d'un treballador que afirma quede les característiques del producte, de manera verbal i amb la fitxa comercial.

