Rebel·lió veïnal al carrer de Barcelona amb tantes terrasses de bar com edificis

Inspeccions i lentitud

"Hem de consumir pastilles per dormir, i això afecta la salut". "A l'estiu, és impossible llegir o mirar una pel·lícula, amb el soroll". "La meva mare no tenia espai per accedir a casa en cadira de rodes". "Tots evitem passar pel nostre carrer i anem pels paral·lels. Ens fa angúnia". Aquestes són quatre frases que exposen la realitat dels, que avui han sortit al carrer per denunciar elderivades de la proliferació de terrasses, algunes d'elles amb dimensions i pràctiques il·legals. Una situació que s'ha agreujat els últims anys. Els últims mesos havia arribat a haver-hi, entre terrasses amb permís fixe i les extraordinàries covid, peren un carrer d'uns 900 metres. Ara, les terrasses sorgides arran de la pandèmia està previst que comencin a reduir la seva presència -algunes d'elles ja ho han fet- mentreredueixi l'impacte dels locals que s'hi queden. Aquest dijous ho han fet amb una mobilització que ha tallat el carrer Provença.Els veïns del carrer Enric Granados han comptat amb el suport de la Xarxa Veïnal contra el Soroll, que ha convocat una protesta per visibilitzar l'impacte de les grans concentracions de terrasses en la vida quotidiana dels veïns. "Allò que era extraordinari no s'està revertint", lamenta Miquel Prats com a portaveu de l'entitat que aplega els afectats de diferents zones de la ciutat amb grans concentracions de soroll, com Ciutat Vella o Sant Martí.Malgrat la principal reclamació de la protesta tenia a veure amb el soroll, els veïns del carrer Enric Granados insisteixen que també hi ha un incompliment generalitzat de la normativa que marca quantes taules o cadires pot tenir cada local. Una tendència que s'ha convertit en un problema ai que només durant aquest any ha comportatSegons ha pogut saber, aquesta xifra, on es troba la via que ha despertat la rebel·lió veïnal."Vaig néixer en aquest carrer. Tinc 58 anys.", protesta la Rosa, veïna històrica d'Enric Granados. La dona recorda que, anys enrere, la travessia quedava recorreguda per botigues de barri que feien servei a les necessitats dels habitants del carrer. "Ara tot són terrasses", resol.També Isabel Álvarez, una altra veïna, retrata l'efecte d'aquest canvi sostingut en la configuració dels que donen vida a Enric Granados. "Hi ha veïns que se n'han anat i que, en canvi, ara els seus habitatges s'han convertit en", arriba a denunciar.Si bé els mateixos manifestants que han tallat el carrer han reconegut que el consistori manté un bon diàleg amb ells, també han pressionat perquè els canvis promesos es materialitzin. El més important ésatorgades durant la covid, en aquest àmbit. El govern municipal es va comprometre a incloure Enric Granados entre els carrers en què les llicències de la pandèmia no es consolidaran i seran retirades. Ara bé, el conseller del districte de l'Eixample, Pau Gonzàlez, detalla que el procediment administratiu està seguint els seus ritmes i això vol temps. "i tenen raó de pensar-ho, però el compromís és ferm", ha puntualitzat en conversa amb aquest diari.En el mateix sentit, sobre les queixes dels excessos dels bars i restaurants que treuen més taules i cadires de les permeses, el regidor de BComú també ha reclamat al sector de la restauració que torni "la generositat" que la ciutat va oferir a l'hostaleria durant la pandèmia, amb la disposició de les terrasses en llocs on mai no havien estat. Així, Gonzàlez ha destacat que"I encara és pitjor", afegia la Rosa, "perquè ara s'acaba de saber que els bonifiquem amb els nostres impostos les seves terrasses un any més". Ho deia en referència a l'anunci del manteniment del 75% de la bonificació de la taxa de terrasses , que es mantindrà per al 2023 a proposta del govern municipal.I mentre la protesta començava a esvair-se, el grup de la Rosa, la Sonia, la Isabel i l'Olga -les autores de les primeres frases d'aquesta crònica- arribaven uns nous veïns a unir-se a la protesta., deia l'home que irrompia al grup. "Hem de fer pinya", li responien. Darrere seu, una terrassa plena de gent seguia sense senyals de sentir-se interpel·lada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor