Adeu a la Champions: el Barça torna a ser equip d'Europa League

Eldesperta del somni. La lògica feia pensar que l'aventura a las'havia acabat amb l'empat al Camp Nou contra l'Inter de Milà i, tot i que de vegades el futbol no entén de lògica, en aquesta ocasió el pronòstic s'ha complert. Ni tan sols hi ha hagut espai per a l'esperança.a casa davant (4-0) la ventafocs del grup C, el Victòria Pilsen, i els de Xavi s'han convertit enabans del partit contra el Bayern de Munic. Per mantenir-se amb vida a la màxima competició europea , el Barça necessitava que l'no guanyés contra els txecs en el partit que obria la tarda de Champions de dimecres. Un empat o una derrota italiana servia, però no era suficient. Calia guanyar al, quelcom que els blaugranes no aconseguien des de feia cinc partits. Alguns, amb una veritable humiliació. Arribat fins aquest punt, encara faltaria que el Barça guanyés ali que l'Inter no fes el mateix amb el Bayern.Però tot això és futbol ficció. La primera premissa, la més difícil, no s'ha complert i, a més de les implicacions per la dignitat de l'equip i l'estat anímic de l'afició, l'eliminació comporta. Tots els equips que passen a vuitens de final reben 9,6 milions d'euros i tots els que superen l'eliminatòria i arriben fins als quarts de final ingressen 10,6 milions més. Arribar fins aquesta fase sol ser el càlcul que fa el club -aquesta era la previsió també per aquesta temporada, com va anunciar el vicepresident econòmic-. Per tant, es deixaran d'ingressar un total deI no és tot. El Barça ja havia deixat d'ingressar 8,4 milions d'euros per haver empatat un partit i haver-ne perdut dos. I és que latambé dona 2,8 milions d'euros per cada victòria en la fase de grups. Val a dir, però, que per l'empat d'aquest dimecres ha rebut 930.000 euros i que per la victòria contra el Victòria Pilsen ja va ingressar aquests 2,8 milions d'euros. A tot això cal sumar-li, evidentment, lesi elsque el Barça no rebrà per no jugar les pròximes rondes de la màxima competició europea. Amb tot, les pèrdues pel club

