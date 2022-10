El Primavera Sound vol quedar-se a Madrid i «emmirallar» el festival de Barcelona

El festival Primavera Sound s'ha presentat aquest dimecres a Madrid amb la voluntat d'instal·lar-s'hi de forma definitiva i amb un plantejament "molt similar" al que té a Barcelona. El seu director, Alfonso Lanza, ha explicat que l'edició a la capital de l'Estat serà un "mirall" de la de Barcelona. "Mirall no significa idèntic", ha remarcat, però, alhora que ha dit que s'adaptaran "a la idiosincràsia" de cada ciutat. "Ens agrada veure l'escena local reflectida en la programació", ha apuntat.



Si més no, Lanza ha explicat que el 98% dels artistes repetiran amb cartells "pràcticament bessons". Una diferència amb la ciutat comtal és que la ubicació a Madrid no serà dins de la ciutat, sinó al recinte de la Ciutat del Rock d'Arganda del Rei, municipi al sud de Madrid. L'organització ha detallat que habilitarà 400 autobusos llançadora per arribar-hi, que sortiran des de l'estadi Metropolitano, seu de l'Atlètic de Madrid.

Un pont entre ciutats

Fins ara, el festival només ha confirmat a, tot i que la intenció és anunciar la totalitat del cartell abans que acabi l'any 2022. Lanza ha assegurat que serà un, amb un pressupost per a ambdues edicions de 65 milions d'euros.La delegada de Cultura de l'Ajuntament de Madrid,, ha remarcat que el Primavera Sound els. "Us estàvem esperant", ha dit a l'organització del festival, que ha considerat un "" que s'hi instal·li. La consellera de Cultura de la Comunitat de Madrid,, ha considerat que el festival farà de "pont" entre les ciutats.Lanza ha explicat que fa temps que tenien al cap la idea d'anar a la capital espanyola i que el fet de no poder fer dos caps de setmana a Barcelona ha precipitat la decisió. "", ha dit tot lloant la ciutat. "A Madrid es donen totes les circumstàncies i requisits per a celebrar un esdeveniment d'aquesta magnitud", ha argumentat. El director del Primavera Sound ha assegurat que l'expansió tindrà un impacte econòmic dei ha assegurat que "no ve a competir" amb altres festivals de la ciutat perquè "no té comparació amb cap altre format".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor