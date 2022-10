Detenen el raper Morad pels desordres públics de la setmana passada a l'Hospitalet

El raperha estat detingut a l'aquest dimecres pels desordres públics que hi va haver la setmana passada als Blocs Florida del municipi, segons ha avançat El caso i ha pogut confirmar l'ACN de fonts properes al cas.De moment, elsnomés indiquen que hi ha hagut una detenció d'un home a l'Hospitalet amb relació a aquest fets. En el marc d'aquells aldarulls es van cremar dos cotxes i dos contenidors. Els Mossos l'acusen d'organitzar i finançar els incendis que hi va haver.Els investigadors sostenen que va pagara un grup de nous perquè ho fessin. Ha estat detingut aquesta tarda, sense resistència, en un bar de l'Hospitalet. No és la primera vegada que el famós raper té problemes amb la policia.De fet, a principis d'any va ser jutjat per un intent de robatori. S'enfrontava a dos anys i mig de presó, però el jutgeperquè no hi havia proves concloents. El cantant vincula les diverses detencions que ha patit a l'actitud racista de les institucions i, concretament, de la policia,

