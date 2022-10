Els Mossos i la policia espanyola impedeixen que la «Mocro Maffia» s'instal·li a Catalunya

Persones corrents amb un alt tren de vida

La "Mocro Maffia", una amenaça des dels Països Baixos

Una operació deha frustrat l’intent d’una màfia holandesa d’origen marroquí, coneguda com a "", d’instal·lar-se a Catalunya. Set membres de la facció van ser detinguts el 13 d’octubre ai als, acusats de robatoris i blanqueig.Tresamb explosius en territori català -a Cerdanyola, Martorell i Paterna, al País Valencià- amb explosius entre el gener i l’octubre del 2020 van posar la policia sobre la pista dels sospitosos, que portaven un alt nivell de vida sense ingressos aparents. Així ho ha explicat aquest dimecres el cap de l’Àrea de Delictes Econòmics dels Mossos,La investigació va revelar que, a través de diversos negocis, com un bar de "catximbes",els diners que guanyaven amb l'activitat delictiva. Dos acusats van ser detinguts als Països Baixos, on també es va interceptar una caixa forta amb 2 milions d'euros. Va ser al, on la intel·ligència policial va permetre posar nom a l’autor del delicte i tibar del fil fins a la resta del grup.La identitat d’aquest individu va portar fins a un grup de set persones, d'una mitjana d'edat de 30 anys. "", ha detallat Merino. Tenien cotxes d’alta gamma, tot i que els preus dels vehicles mai superaven els 140.000 euros, dinaven a bons restaurants, llogaven motos d’aigua i vivien en domicilis pels quals pagaven lloguers mensuals de fins a 3.000 euros.Malgrat tot, el cap de l’Àrea de Blanqueig de Capitals de la policia espanyola,, ha explicat que, quan se’ls van fer vigilàncies,", com qualsevol persona. No obstant això, la paradoxa de l’alt nivell de vida sense ingressos aparents i la vinculació d’un d’ells amb el robatori a un caixer automàtic de Paterna va engegar la maquinària policial, que es va allargar dos anys i que es va centrar en dues estratègies: la investigació de l’origen dels diners i el seguiment policial que els va portar a detectar els seusi les seves connexions amb la "Mocro Maffia".La denominada "Mocro Maffia" es va instaurar als, en diferents clans, a mitjans dels anys vuitanta. En aquests països, segons els Mossos, són coneguts per la seva "", pels mètodes utilitzats en els seus negocis. Ara, però, estanen altres països de la Unió Europea, entre els quals Espanya.L’inspector Patricio ha destacat que els, lai l’son pràctiques habituals d’aquest grup, i ha recordat que fins ara, a l’estat espanyol, s’havien mogut per la, on ja han protagonitzat diversos episodis violents amb morts. També ha recordat que, recentment, membres del grupa Amsterdam.L'operació ha permès detenir per primera vegada un grup relacionat amb aquesta màfia a Catalunya. Un cop que pels Mossos és important, perquèa altres grups criminals que es podria produir si s’estengués la idea que és fàcil establir-se al país.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor