«El món a RAC1» i «Joc de Cartes», entre els guanyadors dels premis Ondas

ha estat reconegut amb ela millor programa de ràdio de l'Estat. Així ho han fet públic des dels guardons que atorga la SER, i que també ha premiateldecom a millor programa de televisió no estatal mentre querecollirà el premi a millor presentador.Pel que fa a la resta de premis, destaca també el premi com a millor documental per a, el reportatge desobre els atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost del 2017. El periodista Carles Francino també ha rebut el premi per la seva trajectòria i el Saber y ganar del presentadortambé ha estat guardonat com a millor programa d'entreteniment.

