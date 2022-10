Rússia es prepara per un atac nuclear «massiu» sota la supervisió de Putin

ha supervisat aquest dimecres uns exercicis de lesen què s'ha assajat unque, segons el govern rus, es produiria com a resposta a una hipotètica agressió externa.Les maniobres, que han implicathan servit per verificar el nivell de preparació d'unes forces que Putin ha amenaçat de mobilitzar en el marc de la invasió a Ucraïna, segons un comunicat del Kremlin. Tots els míssils llançats, balístics i de creuer, han aconseguit amb èxit els seus objectius.Durant una reunió, el ministre de Defensa,ha informat Putin d'aquests preparatius per a un atac "massiu" amb el qual Rússia respondria a "un atac nuclear enemic". Moscou sempre ha defensat que no farà el primer pas, encara que els governs occidentals en dubten, per exemple, pels seus advertiments sobre els suposatsper part de les forces ucraïneses.El president rus ha aprofitat també per ordenar eldel seu país, així com en punts clau per al transport, en resposta a l'atac al pont de Crimea i a un suposat pla de sabotatge a la central nuclear de Kursk.Segons Putin, que veu un risc "molt alt" que esclati un conflicte, part de la comunitat internacional es resisteix a assumir quei utilitza tota mena de mètodes per evitar l'ascens de nous actors. "Imposen", ha afegit, "sancions unilaterals contra els que no estan d'acord amb les polítiques"."No dubten fins i tot a", ha advertit Putin, en referència a les "explosions" registrades als gasoductes Nord Stream i de les quals el govern rus s'ha desmarcat. En aquest sentit, ha acusat els Estats Units de buscardavant de Rússia.Ucraïna s'ha convertit, segons Putin, en "", en "una zona de proves per a experiments militars i biològics". "L'interès del règim de Kíiv d'obtenir armes nuclears no és cap secret", ha assenyalat, abans de tornar a al·ludir a la suposada "provocació" en forma de bomba bruta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor