Desconvocada la vaga de Renfe per la sortida del pont de Tots Sants

CCOO, UGT i el Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) han desconvocat la vaga a Renfe prevista pel divendres 28 d'octubre, coincidint amb la sortida del pont de Tots Sants, i pels dies 7 i 11 de novembre. Tot, després d'aconseguir una reducció de jornada de 35 hores setmanals i el compromís de l'empresa pública d'intensificar les negociacions per signar un nou conveni col·lectiu que inclogui les pujades salarials pactades.



El president de Renfe, Isaías Táboas, ja va avançar la setmana passada en una compareixença al Congrés dels Diputats que, després de les darreres mesures aprovades pel Govern, Renfe té capacitat per augmentar la massa salarial per sobre del 2%. De fet, les negociacions se centraran en implementar els increments salarials estipulats a l'acord per a la Funció Pública, signat pels sindicats fa pocs dies, i que suposa un augment de 3,5% per a aquest any, amb efecte retroactiu des de l'1 de gener de 2022 .

Així mateix, es contempla una alça complementària del 3,5% i el 2,5% per al 2023 i el 2024, respectivament, així com la regularització de l'aplicació de la jornada setmanal de 35 hores al còmput anual. Igualment, Renfe s'ha compromès a, que suposen una doble escala salarial, i a fer les gestions necessàries perdel personal comercial addicional per a l'atenció dels abonaments gratuïts, mesura ara ampliada fins el 2023.L'empresa també ha traslladat als sindicats la voluntat de sol·licitar laque permeti la llei de pressupostos generals de l'Estat per a tots els col·lectius, a més de sol·licitar les places que siguin necessàries per garantir, l'any 2023, un nombre deen el col·lectiu de comercials similar al volum de temporals que hi ha actualment.També s'analitzarà la situació dels, com ara els supervisors de base i secció, els supervisors d'estacions i trens, i el personal d'administració i gestió. De la mateixa manera, es valorarà la implementació d'unaper als centres de gestió que premiï, incentivi i fidelitzi el personal actual i futur; i s'estudiarà la figura delper agilitzar els processos de formació en conducció.

