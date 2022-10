El Govern fomenta la transformació digital del comerç de proximitat amb 15 milions d'euros

Quines actuacions es poden subvencionar?

El departament d'gestionarà la nova línia d'ajuts per fomentar la, i que s'eleva a una quantitat de. El conseller Roger Torrent ho ha anunciat a Sant Cugat del Vallès, on juntament amb l'alcaldessa, Mireia Ingla, s'ha reunit amb representants locals del sector i ha visitat alguns dels principals carrers comercials del centre de la localitat vallesana.La previsió és que uneses puguin beneficiar d'aquesta línia d'ajudes, que tindran una primera convocatòria al novembre i una segona al gener, cadascuna amb 7,5 milions. D'aquesta manerasubvencionables, amb imports que aniran dels 2.000 als 75.000 euros.Torrent ha presentat aquesta nova línia d'ajuts amb la finalitat ded'arreu del país. "Volem ajudar a la transformació digital del comerç, no només pensant en sentit global, específicament fent-ho en els milers de negocis concrets", ha detallat.Tot i els terminis establerts en cada una de les convocatòries, es podran subvencionarque s'hagin de fer o que ja s'hagin realitzat al llarg de tot l'any. Els destinataris de l'actuació són personescomercials titulars d'un establiment de comerç al detall i lesi associacions deEn l'àmbit de les empreses de comerç, la persona beneficiària ha de tenir com a mínim una Catalunya. Els projectes a subvencionar s'han de dur a terme a través d'empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència.El departament preveu tres tipus de projectes que es podran subvencionar. El primer està centrat en lesenfocades a lade diferents àrees dei de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra, projectes que han d'incidir en objectius com el coneixement i la fidelització de la clientela, el foment de l'omnicanalitat, la implementació de solucions de ciberseguerat, o el desenvolupament d'apps mòbils, entre d'altres.Un segon escenari és el d'accions vinculades a la, que incideixin en la, la transformació digital del comerç no sedentari, l'aplicació de noves tecnologies en el punt de venda, l'adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l'establiment físic, o l'adopció de solucions per a la interactivitat o la millora de l'eficiència logística.Per últim, el tercer tipus d'accions són aquelles vinculades a la, enfocades a la disminució del consum d'envasos i embalatge, l’ús de noves tecnologies per a disminuir els costos i l'impacte mediambiental de la distribució comercial, i la instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida, entre d'altres.

