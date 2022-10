El petit Oliver arriba a Barcelona per ser intervingut del seu tumor cerebral

L', un nen malagueny de dos anys i mig a qui van detectar un tumor al cervell fa dues setmanes, ha arribat aacompanyat per la seva mare per ser intervingut a l'hospital. Ha arribat des de, on viu amb els seus pares, en unque ha sufragat un empresari anònim amb 196.400 euros. Cap aerolínia volia assumir el risc de pujar-lo en un vol de dotze hores i mitja sobre l'Atlàntic.En aterrar a l', cap a les 11:25 hores, unaja l'esperava a la pista cap al centre mèdic. També el seu pare i el seu tiet. Allà, se li ha realitzat un escàner per a poder sotmetre'l a una intervenció d'urgència per treure-li la porció més gran possible del seu tumor. Sense la cirurgia, els metges li havien donat unaL'hospital de Sant Joan de Déu es va oferir a operar-lo quan la família va demanar ajuda per les xarxes socials perquè la sanitat pública mexicana havia rebutjat realitzar-li la cirurgia per la seva. L'equip mèdic del centre està valorant ara quan passen el menor a quiròfan, el qual depèn dels resultats de les proves diagnòstiques, tot i que han informat que seràL'evolució mèdica de l'Oliver s'ha convertit en unades que, el 13 d'octubre, els seus pares van decidir portar-lo a l'hospital perquè es trobava dèbil i apàtic. Allà, se li va diagnosticar un càncer cerebral de pronòstic greu que li provoca-aigua al cervell-. Amb la seva arribada a Barcelona, ja ha aconseguit superar el primer entrebanc per la seva recuperació.

