La Fiscalia s'oposa a la petició de Rajoy de frenar la investigació sobre l'operació Catalunya

La Fiscalia de Madrid ha expressat la seva oposició frontal a la petició de l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy de paralitzar de manera cautelar la comissió rogatòria que va lliurar la jutgessa d'Andorra amb la intenció d'interrogar-lo arran de la querella presentada al Principat per l'operació Catalunya. El Ministeri Públic ha informat aquest dimecres que ja ha remès un escrit al Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid en què ha comunicat la seva postura.



La Fiscalia s'ha pronunciat després que, aquest dimarts, el TSJ madrileny acordés concedir la mesura cautelaríssima sol·licitada per Rajoy i la traslladés a l'Advocacia de l'Estat i al ministeri fiscal perquè informessin abans de dijous. Transcorregut aquest termini, es prendrà una resolució. Amb tot, no s'ha pres cap decisió definitiva i no es pot parlar en termes absoluts ni definitius, ja que el procediment encara està en marxa.

Segons ha precisat la Fiscalia, l'argument de Rajoy que s'han vulnerat els seus drets fonamentals, "en realitat"sobre l'actuació deli l'. La defensa de l'exlíder popular va al·legar que no s'havien respectat els seus drets perquè el jutjat, en portar a tràmit a l'esmentada rogatòria, no va fer el "previ control de legalitat de conformitat amb la legislació nacional i convencional en matèria de cooperació internacional".Tot i que l'Audiència Provincial de Madrid li va donar la raó en considerar que aquest jutjat havia d'haver estimat els seus recursos contra la comissió rogatòria d'Andorra, va precisar que no podia admetre els seus recursos de queixa perquè la jutgessa ja havia actuat i va donar resposta al Principat. En vista d'aquesta situació, va avalar l'auxili judicial brindat a les autoritats andorranes.

