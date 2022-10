El PP acusa Sánchez de «comprar» els independentistes amb els pressupostos

. Així ha definit la portaveu del PP,, els pressupostos generals de l'Estat, contra els quals ha presentat una. Gamarra ha afirmat que es tracta d'uns comptes generals "que ja han estat esmenats per la realitat". Gamarra ha dit que són uns pressupostos "al servei particular de Pedro Sánchez, qui paga la seva supervivència amb els diners de tots". Amb anterioritat, la ministra d'Hisenda,, ha presentat els pressupostos, que ha qualificat d'un "antídot contra els populismes", emplaçant al PP a explicar perquè volien protegir l'1% més ric del país La portaveu popular ha assegurat que es tracta d'un projecte pressupostari que incrementa lasobre les famílies sense propulsar el creixement econòmic. Ha criticat que inclouen dos escenaris, el primer, al qual responen els números de l'executiu, i uns segons, que la Moncloa considera més probable. I s'ha referit al "tercer escenari", el més previsible segons Gamarra, amb una previsió dei una crisi desfermada. "Ningú hauria de viure per damunt de les seves possibilitats, i un govern encara menys", ha dit.Gamarra ha aventurat que en el futur el PP haurà de gestionar la sortida de la crisi que el govern de Pedro Sánchez agreujarà:, ha assegurat amb l'aplaudiment dels escons populars. Ha parlat fins i tot defiscal. Dirigint-se a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha clamat: "Què li han fet a vostè les classes mitjanes?". Ha assenyalat que Espanya és l'estat de la UE amb més risc d'empobriment de les classes treballadores.La dirigent del PP ha afirmat que l'esmena a la totalitat respon a la filosofia del PP de reduir la despesa pública i reduir els ministeris. "Aquests comptes, que vostès es neguen a admetre", ha dit, assenyalant que el dèficit acumulat fruit d'aquets comptes serà de 26 punts del PIB. Gamarra ha assegurat que el dèficit estructural és ara del 4% del PIB. Ha afirmat que la gestió delsés ineficaç per la seva baixa execució, criticant també la baixa cogovernança amb les comunitats autònomes. Ha negat que tinguin fins ara un efecte real en l'economia. Aquests pressupostos -ha dit Gamarra- "hipotequen el present i el futur del país per comprar" i els ha titllat d'"hipoteques generals de l'Estat".En la seva rèplica a Gamarra, María Jesús Montero, ha qualificat deels pressupostos i s'ha preguntat perquè el PP ha presentat una esmena a la totalitat. Ha lluït que Espanya ha pogut elaborar uns comptes que seran aprovats, mentre que a França, Emmanuel Macron els ha hagut d'aprovar per decret. Montero ha dit que els pressupostos aporten "estabilitat" política i econòmica, el que deixa "al descobert" el discurs del PP, i deixen en evidència l'amb què es va respondre a l'anterior crisi, sota el govern de Mariano Rajoy.Montero ha llançat en cara del PP el desori provocat al Regne Unit per les. Ha qualificat d'"indolent" l'estil de l'esmena a la totalitat: "Estan desconcertats, fruit de la impotència". Ha respost a l'etiqueta d'dels pressupostos posada per Gamarra i ha preguntat als escons del PP si tenen por que les sectors treballadors i de classe mitjana comprovin les bondats dels comptes: "Compra vots Mañueco quan anuncia un xec bebè o un bo rural o Feijóo a Galícia quan establia un bo complementari?". Montero ha afirmat que "no hi ha major hipoteca per aquest país que un govern del PP".María Jesús Montero ha assegurat que la despesa ha pujat un 1,1% amb aquests pressupostos, enfront l'11% de l'increment de despesa dels comptes de la Comunitat de Madrid, amb. Ha ridiculitzat l'afirmació de Gamarra que l'FMI hagi anunciat recessió a Espanya per al 2023, sinó que l'economia espanyola creixerà 4 punts més que els EUA.La titular d'Hisenda ha defensat la gestió de l'executiu, afirmant que han reduït el dèficit espanyol a la meitat, malgrat la pandèmia i sense retallades en els serveis públics. Ha recordat que, en canvi, el govern de Rajoy va incrementar elen 410.000 milions d'euros. Ha posat en cara del PP els 20 milions d'afiliats a la seguretat social i un mercat laboral més estructurat, així com una reducció de 9 punts de l'atur juvenil (del 36 al 27%).Ha desacreditat el discurs del PP, furgant en el nyap del govern de Liz Truss, i ha recordat que la mateixa Ursula von der Leyen ha defensat un gravamen a les elèctriques. Ha ridiculitzat el que ha repetitque els diners estan millor a la butxaca dels ciutadans que en mans del govern: "Això està bé pels que tenen diners a les butxaques". Ha qualificat de demagògiques les propostes de reducció de càrrecs que fa el PP i ha assegurat que Ayuso cobra 12.000 euros més a l'any que el president del govern espanyol i l'alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, 18.000 més. També ha recordat que la Junta d'Andalusia, governada ara pel PP, ha incrementat els alts càrrecs.En la seva contrarèplica, Cuca Gamarra ha estat especialment agressiva, assegurant que l'del debat indicava la poca confiança que li té a la seva ministra. La portaveu conservadora, amb una intervenció que en algun moment ha vorejat els insults, ha escomès contra Montero preguntant-li perquè no va voler ser candidata a Andalusia, referint-se a les condemnes dels expresidents Chaves i Griñán.Montero ha contestat preguntant on estava Feijóo: "No confia en vostè? O no hi és perquè hi confia?". I ha recordat que el PP ha estat condemnat per corrupció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor