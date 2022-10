La Xina té tres oficines parapolicials il·legals a Catalunya, segons una investigació

Segons una investigació internacional de, el règim xinès deté tres. Des d'aquí, la seva funció és empaitar, convèncer i forçar suposats delinqüents del gegant asiàtic a tornar aper a ser jutjats tot driblant elsper causes pendents.Tal com relata l'informe, les tres oficines en territori català formen part d'una extensa xarxa parapolicial que el règim de Xi té escampada en almenys. Cal tenir en compte que aquests suposats delinqüents poden ser activistes polítics o socials que fan oposició al govern de laA Catalunya, hi ha dues ai una altra a. A l', en total, n'hi hauria 9, segons l'informe, sent l'estat espanyol del món amb més oficines per portar a terme aquestes. A la Xina, aquestes oficines se les coneix com a "centres de serveis policials a l'estranger". Segons la investigació de l'entitat, aquestes oficines estarien camuflades com a. La policia xinesa manté contacte constant amb totes les oficines.Sempre segons la informació de l', els agents d'aquestes oficinesamenaçant-los amb la família que puguin tenir a la Xina, acomiadant de la feina els seus parents o no admetent els infants al sistema educatiu, si no tornen al país per a ser jutjats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor