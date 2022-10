Mor l'home més porc del món després de dutxar-se per primera vegada en 70 anys

de tot el planeta ha mort a l'edat de 94 anys.un ancià del sud de l'Iran, va perdre la vida aquest passat diumenge poc després de dutxar-se per primera vegada en més de 70 anys.ha explicat les circumstàncies de la seva mort, causada principalment per haver rebut una dutxa per primera vegada en tant de temps.Segons les històries locals, el fet de no passar per cap bany no era l'única de les seves peculiaritats., fumar cigars fets amb femta d'animals, o estar rodejat constantment de condicions insalubres són diverses de les informacions que arribaven de Haji.sobre la seva vida, que intentava posar llum a les circumstàncies que l'havien dut a aquesta situació. Segons el que en van poder extreure, l'home havia patit alguna espècie de trauma i algun altre problema de salut de jove que el van dur a no dutxar-se mai més.Encara que tenia capes i capes de brutícia al voltant de la seva pell -a tots els racons-, Hajii no patia cap mena de problema. Una de les immenses teories sobre aquest fet és com de desenvolupat havia de tenir el seu sistema immunitari.

