La polèmica de les llicències per edat obliga el Parlament a adoptar més mesures de transparència

La mesa del Parlament ha acordat aquest dimecres diverses mesures perde la cambra catalana, una decisió que arriba després que el mes de gener el diari Ara destapés la polèmica sobre els privilegis dels que gaudien alguns dels treballadors a través d'un mecanisme anomenat llicències per edat. Des de llavors, a banda de suprimir-se aquesta figura, s'ha treballat per millorar elEn la reunió d'aquest dimecres de l'òrgan rector, s'ha decidit l'ampliació de l'Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació deSegons han explicat fonts parlamentàries després de la reunió de la mesa, tres d'aquestes persones seranen transparència i accés a la informació, mentre que els altres dos membres serandel Parlament. Així mateix, també s'ha encarregat als serveis jurídics del Parlament la redacció d'unamb la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, l'ens de transparència de la Generalitat.La mesa també ha acordat encarregar als serveis del Parlament l'elaboració d'unper tal que el Departament de Gestió Documental i Recursos d'Informació, competent en resoldre sol·licituds presentades en exercici del dret d'accés a la informació pública, les pugui respondre amb la màxima. La mesa, també ha acordat demanar als serveis del Parlament un informe sobre elque valori l'accessibilitat, la facilitat de consulta i la comprensió de la informació.En aquesta mesa també s'han constatat nous avenços que s'havien començat a concretar abans de l'estiu , en referència a la reincorporació dels treballadors amb llicències per edat, que finalment tornaran a treballar amb un calendari marcat perEn total, seran 27 dels 32 treballadors els que es reincorporaran, mentre que elsperquè els hi queda menys d'un any per arribar a l'edat legal de jubilació, i ja quedaven exempts a l'acord del passat 28 de juliol.La primera fase de reincorporació començarài inclou 12 treballadors que tenien concedides les llicències abans de la seva derogació i que van començar a gaudir-les a partir de l'any 2022. La segona fase, d'incorporació com a màxim, inclou cinc persones que gaudien les llicències a partir de l'1 de gener del 2021 fins la derogació de l'article que regulava les llicències. La tercera i quarta fase, d'incorporació com a màxim el, inclou un grup de set funcionaris i un altre de tres que van començar a gaudir la llicència durant el 2020 i el 2019. Tots els treballadors que s'incorporen podran optar a fer-ho si volen, per la via del teletreball.

